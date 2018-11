81 verschillende verenigingen ontvangen stedelijke subsidies DSS

27 november 2018

12u12 0 Sint-Truiden Op advies van de verantwoordelijke adviesraden kende het Truiense stadsbestuur een pakket subsidies toe aan diverse Noord-Zuid verenigingen, senioren- en andersvalidenverenigingen, jeugdverenigingen en jongerenorganisaties. De subsidies werden goedgekeurd op de gemeenteraad van maandag 26 november 2018.

“Heel wat van de 12500 euro aan tussenkomsten gaat naar zogenaamde 4de pijler-organisaties. Dat zijn initiatieven uit eigen stad die niet zijn ingebed in een bredere structuur. Zo wordt er steun verleend aan Conbucam, Een Hart voor Senegal, De Kinderen van Flores, Rehema, Samenleven vzw, Vonkita, Masala en OKIN. Maar ook het Sint-Truidense Sunshine-project krijgt financiële ondersteuning voor het werk dat zij in Egyptische Luxor leveren voor een tehuis voor kinderen tussen enkele dagen en 18 jaar oud, die door hun ongetrouwde moeders, meestal jonge meisjes, werden achtergelaten op straat in het veld of in de trein. Bovendien ontvangen een aantal lokale ngo-afdelingen een subsidie”, zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking en Welzijn Jurgen Reniers.

Aandacht voor andersvaliden

“De toegankelijkheid van alle aspecten van ons stadsbestuur voor andersvaliden is een grote bekommernis van de andersvalidenraad en verenigingen aangesloten bij de raad. Zij ontvangen in totaal zo’n 4000 euro aan subsidies. De andersvalidenraad maakt op dit moment bovendien een filmpje waarin de positieve eigenschappen van mensen met een handicap centraal staan. Het filmpje wordt op maandag 3 december gelanceerd, dan is het immers Internationale Dag voor de Mensen met een Handicap”, zegt schepen Jurgen Reniers.

Subsidies voor het jeugdwerk

“De gemeenteraad keurde ook de jaarlijkse subsidies goed voor 33 jeugdverenigingen en jongerenorganisaties voor een totaalbedrag van 96.717,31 euro. Binnen dat budget werden ook een aantal bijzondere jongerenprojecten gehonoreerd. Zo kregen onder meer de Sint-Trudoscouts subsidies voor de viering van hun 80-jarig bestaan en Niquipo voor een kennismakingsproject met Intercambioso, de jongerenuitwisseling met zustergemeente Nuvea Guinea in Nicaragua,” besluit schepen van Jeugd Hilde Vautmans.