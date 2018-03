800.000 euro investering in spoorwegperrons 09 maart 2018

De federale regering trekt meer dan 800.000 euro uit voor vernieuwingen aan spoorperrons in Sint-Truiden. De uitvoering van de werken is gepland voor 2019 en zal gebeuren door de NMBS. Burgemeester Veerle Heeren is alvast tevreden dat Sint-Truiden een flinke som uit het budget krijgt: "Als stadsbestuur trekken wij resoluut de kaart van de groene, milieuvriendelijke mobiliteit. De trein speelt hierin natuurlijk een centraal rol. Willen we burgers aanmoedigen meer te kiezen voor dit vervoersmiddel, moeten we ook beschikken over een goede spoorweginfrastructuur. Als stad investeren wij zelf in de stationsomgeving met ons nieuwe Gazometerproject met onder andere een nieuwe school en jongerencentrum. Met haar investeringsprogramma geeft de federale regering nu ook een belangrijk signaal voor de toekomst." (MMM)