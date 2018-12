6000 mensen bezochten Kerstmagie in Duras Met de opbrengst wordt de dakgoot geverfd DSS

26 december 2018

16u56 0 Sint-Truiden ‘Kerstmagie’ van Historalia, opgericht door prins Simon de Merode, kwam in december voor de eerste keer naar het Kasteel van Duras in Sint-Truiden. De kerstverhaalwandeling doorheen het kasteel lokte maar liefst 6000 volwassenen en kinderen.

Graaf Ghislain de Liedekerke reageert enthousiast “Maar liefst 6000 mensen trokken in de maand december naar ons kasteel in Duras om zich te laten onderdompelen in ‘Kerstmagie’. Voor mij een verrassing en een echt succes. Het was voor ons de eerste keer, dus ik wist niet wat ik mocht verwachten. Maar ik vertrouwde op het oordeel van mijn neef Simon, de prins De Merode. Het verhaal was boeiend, de acteurs waren prima, het decor was adembenemend. Maar het mooiste verhaal is toch wel dat van de vele vriendschappen die er gesloten zijn onder de 120 vrijwilligers. Ik heb trouwens vele van mijn buren persoonlijk leren kennen. Er zijn dan ook wat traantjes gevloeid na de laatste voorstelling. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van het kasteel. Zo zijn de dakgoten alvast aan een nieuwe lik verf toe.”

Ook volgend jaar zal de Kerstman in Duras zijn intrek nemen. “Iedereen kijkt uit naar de volgende editie. Ja, er is een nieuwe traditie in ons eeuwenoude kasteel geboren.” besluit de jonge graaf.