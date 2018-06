37ste deelname van Patrick Snijers aan de Ypres Rally 21 juni 2018

02u29 0

Autosport

Vrijdagnamiddag gaat op de Ieperse Grote Markt de Ypres Rally van start. Het ultieme Belgische rallymonument is dit jaar aan zijn 54ste editie toe en Patrick Snijers stond er al 36 maal aan de start. Vrijdag rijdt hij dus voor de 37ste keer van het startpodium. Van 1991 tot 1994 won Patrick Snijers de rally viermaal op rij.





Patrick Snijers is bezig aan een sterk seizoen. In de rally's van Spa, Wallonië en de Sezoensrally won hij telkens zijn klasse. "In de tussenstand van het BK zijn we daardoor opgeschoven naar de vierde plaats algemeen op één punt van de derde plaats" zegt Patrick Snijers. Zijn opmerking zegt alles over zijn motivatie. "Dit weekend ga ik opnieuw voor de zege in de GT klasse. Met Van Woensel, Van Parijs, Claerhout, Monnens, Delplace en Tanghe mag ik me aan stevige concurrentie verwachten. Maar zo heb ik het graag. Het enige nadeel is onze startpositie. Met nummer 33 zijn we evenwel de eerste Porsche op de baan, maar zijn er al ruim dertig andere wagens ons vooraf gegaan. De sporen zullen al wat uitgereden zijn, waardoor er kiezel op de weg zal liggen. Daar schuilt vrijdagavond het grootste gevaar."





Deze week wierpen Patrick Snijers en co. Davy Thierie de Porsche 997 GT3 aan een grondige test. "Alles is prima verlopen. Het was toch wel even opnieuw in het ritme komen, maar na enkele doortochten voelde ik me opnieuw als een vis in het water. De MAES Porsche voelde goed aan. We hebben wat met de afstelling van de ophanging liggen spelen. Donderdag rijden we met nieuwe rubbers de shakedown en dan wordt mogelijk alles opnieuw herbekeken. Als je zo kan prutsen met de wagen, op zoek gaan naar tienden van seconden zit het goed. Dat is top."





37 deelnames aan de rally van Ieper is uniek. "Mensen durven dan wel eens zeggen dat ik oud word. Laat het me erop houden dat ik heel veel ervaring heb" knipoogt Snijers speels. "Ieper is een monument van de Belgische rallysport. Elk jaar hunker ik naar het moment dat ik van het startpodium kan en mag rijden. Dat zal vrijdag niet anders zijn." (JCA)