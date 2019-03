3000 skeletten kosten 1,5 miljoen euro Opnieuw een 100-tal graven aangetroffen uit 13de en 14de eeuw DSS

07 maart 2019

10u58 0 Sint-Truiden Tegen eind volgende week worden er kijkzones rondom de site van de Groenmarkt afgebakend De onderzoekers die naar schatting zowat 3.000 skeletten hopen aan te treffen. Langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk lag er van de 11de tot de 17de eeuw namelijk een kerkhof, waar heel wat Truienaren hun laatste rustplaats vonden.

Vanuit de kijkzones kunnen passanten de opgravingen opvolgen. Deze kijkvensters worden verplaatst naarmate de opgravingen opschuiven. Of dat in de vorm van houten paden zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De veiligheid moet namelijk gegarandeerd kunnen worden. Hoe dan ook zullen inwoners de opgravingen goed kunnen opvolgen.

Opnieuw 100 menselijke graven

De archeologen hadden al ruim 100 menselijke skeletten aangetroffen in de werkput van de Groenmarkt. Chronologisch zijn deze vondsten terug te brengen tot de 17de à 18de eeuw. Het gaat hier om de recentste begravingen. Naarmate dieper gegraven zal worden, zullen oudere ontdekkingen aan het licht komen. Vandaag raakte het nieuws bekend dat er opnieuw een 100-tal graven aangetroffen zijn, die terug te brengen zijn tot een eerdere periode. Men vermoedt ergens tussen de 13de-eeuw en14de-eeuw.

Knekelkuil

Minder waardevolle vondsten zullen uiteindelijk ‘herbegraven’ worden in een zogenaamde knekelkuil. Andere skeletten zullen buiten Sint-Truiden onderworpen worden aan gespecialiseerde onderzoeken. Die kunnen jaren in beslag nemen. Nadien zullen de overblijfselen gestockeerd worden. Waar dat precies zal gebeuren, wordt nog bekeken.

1,5 miljoen euro

“Het is te vroeg om uitspraken te doen over de kostprijs; want dit zal afhankelijk zijn van hetgeen er uiteindelijk gevonden wordt. In de gunning werd een maximum van 1,5 miljoen euro voorzien voor de volledige onderzoeken. Ook het onderzoek op het Trudoplein en de verschillende analyses die op de vondsten uitgevoerd worden, zijn in deze maximale raming vervat. In het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet is het overigens verplicht dat deze restanten onderzocht en bewaard worden” klinkt het bij de Stad Sint-Truiden.