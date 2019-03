300 jongeren op zwembadweekend DSS

16 maart 2019

19u50 2 Sint-Truiden De voorbije editie van het zwembadweekend voor de jeugdbewegingen was een groot succes. Zowat 300 leden hebben zaterdag gratis kunnen genieten van het brede aanbod van het Truiense stadszwembad. Met dergelijke initiatieven wil het stadsbestuur van Sint-Truiden deze lokale verenigingen ondersteunen.

Sint-Truiden telt 28 jeugdbewegingen, waar honderden kinderen en jongeren in de beste omstandigheden hun weekend- en vakantiedagen doorbrengen. Deze verenigingen zijn een belangrijke vrijetijdspartner van de stad, die daarom met plezier de nodige ondersteuning biedt. “Dat doen we door hen jaarlijks in de watten te leggen met een grootse Dag van de Jeugdbeweging, of via logistieke en financiële hulp bij onder meer kampen en fuiven. Daarnaast proberen we hen ook te ondersteunen in hun reguliere werking, bijvoorbeeld door onze gratis zwembadweekends. Voorbije editie, afgelopen zaterdag, kwamen zo’n 300 jeugdbewegingsleden hiervoor langs in ons zwembad. Dat zijn er drie keer zoveel dan de vorige keer”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

Zelfstandige burgers

“We zijn blij dat zoveel kinderen en jongeren zich hebben uitgeleefd in onze diverse zwembaden en waterattracties. Jeugdbewegingen zijn belangrijke partners voor ons, en daarom stellen we met plezier onze sportinfrastructuur aan hen ter beschikking”, aldus schepen van Sport Jurgen Reniers. “Bij jeugdbewegingen ontwikkelen kinderen en jongeren zich tot zelfstandige burgers met zin voor verantwoordelijkheid en solidariteit. Een goede ondersteuning van de lokale jongerenwerking is dan ook een belangrijke schakel van ons jeugdbeleid”, besluit burgemeester Veerle Heeren.