28 rallydeelnemers beboet voor snelrijden MMM

13 november 2018

17u40 1 Sint-Truiden De politie heeft snelheidscontroles gehouden tijdens de Rally van Zuid-Limburg. Maar liefst 238 overtreders werden op de bon geslingerd.

In totaal werden 2.076 voertuigen gecontroleerd. Opvallend was dat ook 28 deelnemers van de rally in overtreding waren. Die reden te snel toen ze zich tussen de proeven door verplaatsten. De Rally van Zuid-Limburg telde 117 deelnemers.

De politie deed nog acties tijdens grote evenementen in de zone. Zo controleerde de politie op een fuif 240 bezoekers op drugs. Een minderjarige kreeg een pv voor drugsbezit. Samen met de inspectiediensten deed de politie een horeca-controle in een tiental eethuizen. Twee personen bleken niet ingeschreven. Voor de rest waren de zaken in orde met de regelgeving.