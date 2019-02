27-jarige Afghaan krijgt 54 maanden cel voor moord met voorbedachten rade: “Feiten waren nooit gebeurd als ze de familie niet hadden opgezocht” BVDH

15 februari 2019

11u39 0 Sint-Truiden Een 27-jarige Afghaan uit Tongeren is veroordeeld tot een celstraf van 54 maanden voor de moord met voorbedachten rade op een 28-jarige Afghaan uit Antwerpen en de moordpoging op een 34-jarig familielid van het slachtoffer. Op 30 september 2012 liep een aanslepende vete tussen enerzijds de Truiense familie en anderzijds de Antwerpse familie uit in een dodelijke steekpartij in Sint-Truiden.

De hele vete draait om een stukgelopen liefdesaffaire tussen een jonge vrouw uit de Truiense familie en een getrouwde man uit de Antwerpse familie. Ze waren sinds 2010 samen, maar toen bleek dat de man reeds gehuwd was, werd de relatie verbroken. Vanaf 2011 was er aan beide kanten spraken van belaging en bedreigingen. De vader en broer van de vrouw uit Sint-Truiden vroegen geregeld aan de ex om te stoppen en de familie met rust te laten. Kort voor de feiten escaleerde dit conflict.

Nadat de vrouw uit Sint-Truiden niet inging op verschillende dreigmails uit Antwerpen, trommelde de ex-partner wat vrienden uit het Gentse op. Met vijf mensen in twee voertuigen reden ze die 30 september naar Limburg, waar de discussie volledig uit de hand liep. Er werden stokken, borstelstelen en paraplu’s gebruikt, tot de toen amper 21-jarige Afghaan met een groot keukenmes binnenwandelde. Hij stak dit twintig centimeter diep in het lichaam van het slachtoffer, die onderweg naar het ziekenhuis stierf. Een tweede slachtoffer overleefde de feiten na een spoedoperatie.

Uitlokking

De twintiger moet ook een geldboete van 600 euro betalen en staat in voor de gerechtskosten die bijna 15.000 euro bedragen. De rechtbank oordeelt in het vonnis wel dat er sprake is van uitlokking: “Het is duidelijk dat de feiten nooit hadden plaatsgevonden als de Antwerpse familie niet naar het Truiens gezin waren gekomen die avond.”

Naast de moordenaar krijgen ook zes leden van de Antwerpse familie met Gentse vrienden een bestraffing. Zij zijn schuldig voor het met voorbedachten rade aanbrengen van opzettelijke verwondingen en slagen aan de Truiense familie. Een 29-jarige Antwerpenaar krijgt zes maanden cel met uitstel, twee Antwerpenaren van 34 en 66 jaar krijgen de opschorting voor drie jaar, twee Gentenaren en een 33-jarige Antwerpenaar krijgen een werkstraf van 46 uren. Ze betalen ook allemaal gerechtskosten van bijna 2.500 euro. Verschillende slachtoffers in de steekpartij krijgen bovendien een schadevergoeding. De persoon die ternauwernood zijn steekwonde overleefde maar wel zijn broer verloor, krijgt de grootste som: 10.446,56 euro provisioneel.