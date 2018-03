23-jarige man verkracht 14-jarig meisje: 24 maanden cel 02 maart 2018

02u37 0 Sint-Truiden Een 25-jarige man uit Sint-Truiden is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden effectief, omwille van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. De man sloeg toe in Sint-Truiden op 24 oktober 2015, toen hij 23 jaar was. Op dat moment was het slachtoffer amper 14 jaar oud.

De rechtbank gelooft de verklaring van het slachtoffer, die tijdens een audiovisueel verhoor werd vastgelegd. Enkele elementen bewijzen haar verhaal. Zo werd haar DNA aangetroffen in het nagelvuil van de linkerhand van beklaagde, zonder dat die daar een verklaring voor had.





Een getuige verklaarde dat hij na de feiten het slachtoffer aan het station in Sint-Truiden heeft opgehaald. Het meisje stond daar in pyjama en op blote voeten en was angstig.





Voorwaarden

De rechtbank hield rekening met de ernst van de gepleegde feiten en het traumatiserend karakter, maar ook met het blanco strafblad van beklaagde. Twee derde van de celstraf werd met uitstel uitgesproken. De man moet zich dan wel houden aan een aantal voorwaarden, zoals het volgen van begeleiding.





Bovendien wordt hij voor vijf jaar ontzet uit de rechten. De beklaagde moet een flinke som betalen voor zijn fouten. Allereerst zijn er de gerechtskosten, goed voor 5.001,88 euro.





Zowel aan de vader als aan de moeder van het meisje moet hij 1.000 euro betalen. Het slachtoffer zelf krijgt een morele schadevergoeding van 10.000 euro en voor de materiële schade betaalt de Truienaar 851 euro. Aan de burgerlijke partijen tezamen moet hij ten slotte ook nog eens een rechtsplegingsvergoeding van 750 euro betalen. (BVDH)