23 bestuurders krijgen pv op 'Chaussée d'Amour' 03 februari 2018

De lokale politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een controle van het 'bargerelateerd verkeer' gehouden op de Luikersteenweg in Sint-Truiden, beter bekend als de 'Chaussée d'Amour'. In totaal vlogen 23 bestuurders op de bon voor het rijden op het fietspad of het overschrijden van de doorlopende witte streep. De politie waarschuwt dat ze het verkeer op de 'Chaussée d'Amour' verder in het oog zal houden. (RTZ)