176 maanden gevorderd, 40 maanden uitgesproken BVDH

18 januari 2019

De correctionele rechtbank van Hasselt was erg mild in het vonnis in een zaak van een twaalfkoppige dievenbende uit Sint-Truiden. De openbare aanklager vorderde celstraffen voor een totaal van 176 maanden voor diefstallen die in 2015 en 2016 werden gepleegd. Met de diefstallen zouden beklaagden hun heroïneverslaving bekostigen. Van deze 176 maanden werd echter maar een klein deel effectief uitgesproken. De zwaarste straf is een celstraf van veertien maanden. Een andere beklaagde krijgt deze straf ook met volledig uitstel. Verder werden nog celstraffen van acht en vier maanden uitgesproken. Twee personen krijgen een werkstraf van 150 en 50 uren. De rest krijgt de opschorting of de vrijspraak.