14-jarige Jasper organiseert vrijdag Truiense klimaatmars “Ik mocht niet van mijn mama naar Brussel, dan protesteren we maar hier” Dirk Selis

21 januari 2019

18u35 0 Sint-Truiden De 14-jarige Jasper Hommers van middelbare school Het Kompas organiseert op vrijdag 25 januari de eerste Truiense klimaatmars. Om 11 uur vertrekt de mars aan de parking van de Veemarkt, richting de Grote Markt.

“De leerling van het vierde middelbaar van Het Kompas strikte alvast stand-upcomedian en televisiemaker Bart Cannaerts om een filmpje te maken, waarin hij de leerlingen van zijn stad oproept om mee te komen betogen onder de slogan #dzjee doet toch och mie. Het sappige Truiense dialect lukt niet meteen bij de Duffelse Cannaerts, maar het leverde wel een grappig filmpje op.

“Het filmpje heeft alleszins gewerkt. De reacties zijn dan ook buiten alle verwachtingen. Zoals het er nu naar uitziet, dagen er 600 mensen op, maar ik hoop stiekem op 1.000. Zelfs mijn twee grootvaders stappen mee op. Ik ben op het idee gekomen om in Sint-Truiden een klimaatmars te organiseren, toen thuis duidelijk werd dat een Brusselse deelname uitgesloten was. Mijn mama zag het echt niet zitten. Dan maar in Sint-Truiden. Ik neem aan dat er nog jongeren van thuis uit een verbod hebben om naar Brussel af te reizen.”

Geen pr-nummer

“Gelukkig helpen mijn medeleerlingen mij met de organisatie. Er komt toch wel meer bij kijken dan ik dacht. Of mijn betoging goedgekeurd is? Oei, moet ik dat bij de politie gaan aanvragen? Maar goed, ik hoop dat alles in zijn plooi valt. We gaan dus van de Veemarkt naar de Grote Markt om daar te eindigen met een “sitdown”. Ook als de markt vol sneeuw ligt. We hebben onze eisen op papier gezet en gaan die aan schepen en Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) overhandigen. Maar wees gerust: het wordt geen pr-nummer. We hebben ons huiswerk goed gedaan. Zo hebben we gelezen dat haar partij Open Vld eerder al tegen het verbod op plastic zakjes was en ook bij de voordelen van statiegeld plaatst de partij vraagtekens. We zullen dus kritisch zijn en blijven. We gaan bekijken of deelsteps kunnen ingevoerd worden in de stad en hoe we ons openbaar vervoer beter kunnen promoten. Ik hoop dat er in Sint-Truiden nu eens eindelijk werk wordt gemaakt van een fietsbeleid zonder moordstrookjes en van meer groen in het centrum”, besluit Jasper Hommers.

Spijbelen met reden.

Hoe zit het met de onwettige aanwezigheid op vrijdag? “ Schooldirecteur Evelien Boonen: “Van mij mag het, spijbelen betekent onwettig afwezig zijn zonder geldige reden. Maar ik vind dat deze leerlingen een goede reden hebben. Maar voor de rest moei ik mij niet. Het is aan hen”.