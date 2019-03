14.000 toeschouwers voor matte 74ste Verloren Maandagstoet in Sint-Truiden De vaak slecht verklede groepen in alsmaar meer aftandse carnavalswagens blonken niet meteen uit in originaliteit Dirk Selis

04 maart 2019

18u44 0 Sint-Truiden De 74ste Internationale Verloren Maandagstoet van Sint-Truiden opende maandag met een feestelijke knal. De praalwagentocht – de traditionele apotheose van het carnavalsprogramma – trok daarna door de binnenstad, waar ruim 14.000 toeschouwers getrakteerd werden op een kleurrijk schouwspel dat spijtig genoeg elk jaar aan creativiteit lijkt in te boeten.

De voorbije weken wisselden de kleurrijke activiteiten en bonte spektakels elkaar in hoog tempo op. “Samen met het stadsbestuur hebben wij ook dit jaar alles uit de kast gehaald om de duizenden bezoekers te bekoren”, vertelt Jo Sneyers, opper van de Orde van de Commeduur, de vereniging die het carnavalsgebeuren in de stad vormgeeft. “Sint-Truiden heeft dan ook een reputatie hoog te houden als het op carnaval aankomt. Maar het hoogtepunt is en blijft natuurlijk nog altijd de Internationale Verloren Maandagstoet”.

45 carnavalsgroepen

De 74ste editie van deze optocht werd op maandag 4 maart feestelijk geopend aan het vertrekpunt in Schurhoven, waarna de stoet zich een weg baande door verschillende straten in het centrum van de stad. “Langs het parcours konden ruim 14.000 bezoekers genieten van de prachtige praalwagens van in totaal 45 carnavalsgroepen uit Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Wallonië en zelfs Nederland. Dit jaar maakten we het bovendien ook de allerjongste toeschouwers extra naar hun zin, met een speciale kidszone aan de Sint-Martenkerk met tal van activiteiten en animatie. Meer dan 200 kinderen heb van daaruit naar de stoet gekeken”, zegt schepen van Carnaval Hilde Vautmans.

Fanfare van honger en dorst

Nochtans was er minder volk dan anders op de been. Spelbreker van dienst waren ongetwijfeld de Maartse buien en de door merg en been gierende wind. Maar de carnavalsstoet lijkt jaar na jaar meer en meer op een troosteloze fanfare van honger en dorst. De vaak slecht verklede groepen in alsmaar meer aftandse carnavalswagens blonken niet meteen uit in originaliteit en verwijzingen naar de actualiteit zoals in de carnavalsstoet van Aalst zijn amper te bespeuren. Of toch einzelgänger Bernard Derwa vestigde met zijn old-timer Citroën de aandacht op het voor hem spilzieke stadsbestuur. Vooral het kunstwerk van Koen Vanmechelen is voor Derwa een doorn in het oog.

Benny Su

Nog een lichtpuntje in de doorgaans makke bedoening was het optreden van Benny Su in het Cosmocafé. De populaire Kristof Duchateau kom op veel bijval van de carnavalisten rekenen. Vrijdag lanceerde hij zijn eerste plaat op iTunes, ‘Penspony’. Zondagavond stond het nummer al op plaats 3 in de ‘Top 100 Dance Singles Chart Today in Belgium’ van iTunes... nog voor David Guetta. Vandaag speelde hij het samen met DJ Frank Mellemans de pannen van het dak. Nu nog de rest van het carnavalsgebeuren. Schepen van Carnaval Hilde Vautmans heeft nog veel werk.