10 minderjarige fietsers krijgen jongeren-PV DSS

14 januari 2019

16u46 0 Sint-Truiden De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken controleerde afgelopen week tijdens de ochtend op verschillende locaties de fietsverlichting. Eén meerderjarige fietser reed zonder verlichting en bij 10 minderjarige fietsers was de fietsverlichting niet in orde.

“Zichtbaarheid is en blijft van het grootste belang voor de veiligheid van zwakke weggebruikers. De minderjarige fietsers krijgen een jongeren-pv. Wie zo’n pv krijgt, wordt uitgenodigd voor een verkeersvormingles die plaatsvindt in de politiezone op een woensdagnamiddag. Op deze manier willen de jongeren bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Minderjarigen die beboet worden voor een verkeersovertreding laten de boete immers meestal betalen door hun ouders.” zegt korpschef Steve Provost