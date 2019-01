1.300 leerlingen dagen op voor Truiense klimaatmars Dirk Selis

25 januari 2019

15u29 2 Sint-Truiden De 14-jarige Jasper Hommers van middelbare school Het Kompas mocht van zijn mama niet naar Brussel om voor het klimaat te gaan betogen en daarom organiseerde hij vrijdag zijn eigen klimaatmars in Sint-Truiden. Met succes, want maar liefst 1.300 jongeren kwamen opdagen.

Jasper Hommers (14) hoopte stiekem op 1.000 deelnemers, het werden er een 300 meer. Toch viel meteen op dat de leerlingen voornamelijk uit het gemeenschapsonderwijs kwamen. Blijkbaar woedt er onder de klimaatoorlog nog steeds een koude schooloorlog. Het is dan ook eens iets anders zo’n leerlingenbetoging. Geen grimmige gezichten of wapenschilden, maar uitgelaten tienervreugde met veel creatieve kartonnen borden. En de politie die tips geeft voor onderweg. Politieagent Steve: “Als jullie nu even gaan zitten, dan opstaan en beginnen te lopen, krijg je veel meer effect.” Een gouden raad waar de jongeren meteen op ingingen. De korpschef moest even de wenkbrauwen fronsen, maar liet betijen. Onderweg staken de al wat oudere Truienaren de duim op. “Chapeau voor die gasten, ik steun hen voor 100 procent”, zegt de 61-jarige Maria Broeders, die op weg is naar de schoenmaker.

Betogen tijdens vrije tijd

“Wij hadden vandaag geen school omwille van een pedagogische studiedag, maar zijn toch solidair komen meebetogen. We willen al die mensen die beweren dat we enkel betogen om te kunnen spijbelen, lik op stuk geven. Ik denk dat ze niet beseffen hoe diep de wens om een beter klimaat in onze generatie zit ingebakken”, vertellen Louise, Mirthe en Amber van Campus Sint-Aloysius te Zepperen.

Op de Grote Markt aangekomen, staat een delegatie van het Truiense schepencollege de leerlingen op te wachten en dan missen de jonge klimaatbetogers toch enige ervaring in de edele kunst van het betogen. De geluidsinstallatie van de Jeugddienst overstemt met wat flauwe popmuziek de stem van de betogers. De obligate sympathieke gelukwensen van burgemeester Veerle Heeren volgen al snel en de leerlingen worden wat doodgeknuffeld.

“Wanneer zo’n grote groep inwoners naar je toe komt om een maatschappelijk thema aan te kaarten, kan je dat als stadsbestuur niet negeren. We hebben de jongeren daarom ontvangen in het stadhuis om naar hen te luisteren. Dat is het minste dat we konden doen. De jongeren vroegen onder andere om meer bomen op en rond de Grote Markt, ijverden voor bijkomende fietsroutes en drongen aan om meer vuilnisbakken op het grondgebied te voorzien. Hun voorstellen gaan we nu verder onder de loep nemen”, zegt schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid Ingrid Kempeneers.

Bomen op Grote Markt

Tot dat de 17-jarige Stiene haar moed terugvindt en de megafoon neemt. “Antwoord nu eens, komen er nu eindelijk opnieuw bomen op de Truiense Grote Markt”, klinkt het. Een heikel punt binnen het Truiense schepencollege en dat weten de leerlingen ook. “Er gaan mooie grote groene bomen komen … op de Groenmarkt”, antwoordt milieuschepen Kempeneers. “Ja, dat is niet de Grote Markt hè. Nu we gaan kijken, als er geen beweging in komt, dan gaan we terug de straat op. Zo snel zijn ze niet van ons af”, zeggen Stiene Nickmans en Dide Hermans. Met de woorden van Etienne Vermeersch: “Geloof mij niet, maar denk vooral zelf na” ontbindt een tevreden Jasper zijn eerste klimaatmars.