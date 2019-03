1.263 Truienaren ruimen 477 kilometer zwerfvuil op Recordopkomst voor zwerfvuilactie Sint-Truiden DSS

22 maart 2019

09u16 0 Sint-Truiden Voor de tiende keer al wordt er dit weekend overal in België campagne gevoerd tegen zwerfvuil. Ook in Sint-Truiden steken de inwoners naar goede gewoonte de handen uit de mouwen. De actie is slechts één onderdeel van een gericht milieubeleid, dat via allerlei preventiemaatregelen mikt op een propere en leefbare stad. De levenskwaliteit van Sint-Truiden staat hierbij centraal.

Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart 2019 organiseren het stadsbestuur van Sint-Truiden, Limburg.net en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de actie ‘Straat.net’. Scholen, verenigingen en particulieren steken de handen uit de mouwen voor een propere buurt.

“Er nemen dit keer 1.263 inwoners aan de actie deel. Dat zijn er ruim 150 meer dan vorig jaar. Dat toont aan dat de Truienaren echt begaan zijn met hun leefomgeving en bereid zijn om hier eigenhandig toe bij te dragen. Allemaal samen zullen de deelnemers rondslingerend afval en zwerfvuil opruimen over een afstand van 477 km”, zegt schepen van Milieu Ingrid Kempeneers.

Mooimakers

Dat engagement wordt ook beloond. Bovenop de 15 euro per opgeruimde kilometer die Limburg.net aan de opruimers ter beschikking stelt, krijgen ze van het stadsbestuur ook nog een drankje en een gratis zwembeurt. “De inzet van deze mensen is voor ons dan ook onmisbaar, net als de hulp van onze 105 ‘mooimakers’. Zij zetten zich - buiten de zwerfvuilactie - het jaar rond in om de strijd tegen zwerfvuil op gang te houden. Samen met hen werken we zo iedere dag opnieuw aan een propere stad, waar het voor iedereen aangenaam om leven is”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

