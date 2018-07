"Zieke bomen bedreigen kersenplantages" Hoogstamboomgaard burchtruïne wellicht besmet, fruittelers willen kap DIRK SELIS

31 juli 2018

02u42 0 Sint-Truiden Volgens de fruittelers van Brustem is de pas aangekochte hoogstamboomgaard aan de burchtruïne ziek. De bomen zijn wellicht aangetast door het 'Little Cherry Virus'. Zij willen de bomen laten kappen. Schepen van Landbouw Hilde Vautmans laat stalen nemen.

De stad kocht in april 2017 de privé-eigendommen rond de burcht aan, met de bedoeling er een recreatief gebied van te maken midden in een hoogstamboomgaard. Rond de burcht werd een parkweide aangelegd, en de Melsterbeek kreeg een fiets- en wandelbrug.





Volgens de fruittelers is de oude hoogstamboomgaard besmet met het 'Little Cherry Virus'. Dat virus zorgt ervoor dat de kersen klein blijven, niet doorkleuren en hun smaak verliezen. Besmette bomen kunnen nabijgelegen kersenplantages aantasten. Dat kan tot aanzienlijke productieverliezen leiden bij de fruittelers. Zij willen geen enkel risico lopen en daarom vragen Theo Billen, Bert Vanweddingen en Marc Bels om de zieke bomen te kappen.





Rot in kruin

"Telers lopen niet alleen het risico dat hun kersenplantages mogelijk besmet raken. Het is ook gevaarlijk om kinderen onder die bomen te laten spelen. Iedereen kan zien dat die bomen rot zijn in de kruin. Stel je voor dat er een tak op een spelend kind valt. Plant toch gewoon nieuwe gezone en sterke bomen", aldus fruitteler Theo Billen.





Little Cherry Virus

Schepen voor landbouw Hilde Vautmans reageert resoluut: "In september zullen er stalen genomen worden van de hoogstamboomgaard rond de burcht. Indien de boomgaard niet besmet is met het virus, zullen de bomen verder onderhouden worden. Maar als de boomgaard toch besmet is met het 'Little Cherry Virus', dan zullen we onmiddellijk de noodzakelijke kapvergunningen aanvragen en overgaan tot kapping en heraanplanting. Niet met kersenbomen, wel met een andere hoogstamfruitbomen. (Als je rooit na het virus, plant je beter vier tot vijf jaar niet opnieuw kersenbomen, anders riskeer je opnieuw een besmetting, red.) Als schepen van fruit en toerisme wil ik heel graag onze hoogstamboomgaarden in ere houden, maar alleen gezonde bomen. Onze fruittelers hun inkomen hangt af van gezonde boomgaarden."





Een mening die Peter Van Dam van Groen Sint-Truiden niet deelt. Hij vindt niet dat er meteen gekapt moet worden, ook niet als blijkt dat de bomen ziek zijn. "De kans op mogelijke besmetting is te miniem om zomaar tot rooien over te gaan. Fruittelers willen maar al te gemakkelijk de kettingzaag bovenhalen. Het kan niet de bedoeling zijn om onder het mom van het 'Little Cherry Virus' de prachtige hoogstamboomgaarden van Haspengouw te doen verdwijnen."