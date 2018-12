"Wij willen helemaal geen nieuw plein" HANDELAARS STAPELSTRAAT LUSTEN HERAANLEG VAN 1,2 MILJOEN NIET Dirk Selis

18 december 2018

03u48 0 Sint-Truiden Gisterenavond keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de heraanleg van het Sint-Martenplein. De aangepaste raming bedraagt 1.172.330 euro, een kleine 1,2 miljoen. Maar de handelaars willen helemaal geen nieuw plein. "We zijn die werken zo beu."

Het vernieuwde autovrij Sint-Martenplein krijgt een fietsparking, een nieuwe stadsbank en een zelfreinigend openbaar toilet.

Schepen van Lokale Economie Pascal Vossius (Open VLD) klonk zo bij de aankondiging van de plannen: "Om de beleving compleet te maken, komt er ook een glazen kioskterras. Tijdens het winkelen kan men er even uitblazen. Het wordt een aantrekkelijk plein midden van de Stapelstraat met centraal de huidige lindeboom. Het stadsbestuur onderhandelt met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de vaderlandslievende verenigingen om het oorlogsmonument een plaats langs de kerk te geven. De grafstenen krijgen een andere bestemming."

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V): "Met de geplande ingrepen kunnen we de capaciteit van het Sint-Martenplein beter benutten. We maken er een aangename en gezellige plaats van. Zo hebben kinderen en families ook in het stadscentrum ruimte om te genieten en te ontspannen."

Alweer rioleringswerken?

Filip Moers (sp.a) kaart het dossier aan bij het stadsbestuur.

"Wij vragen de meerderheid te stoppen met de werken in de binnenstad zodat de rust terug kan keren en de handel er opnieuw kan opleven. Wij betreuren dat het oorlogsmonument aan de kant wordt geschoven en begrijpen niet dat er nu alweer rioleringswerken in de Stapelstraat moeten worden uitgevoerd. Zijn hier dan fouten gebeurd? De straat én de nutsvoorzieningen werden onlangs volledig vernieuwd. Trouwens, alweer worden er gezonde bomen gekapt. Wij vragen als sp.a om dit agendapunt af te voeren en rustig de tijd te nemen en in overleg te gaan met de handelaars uit de omgeving."

Doodsteek

Bert Stippelmans (CD&V) stelt de oppositie gerust. "We gaan een kous over de leidingen in de Stapelstraat trekken. Die werken zullen minimaal zijn en slechts twee dagen duren."

Handelaars Wim Bloemen en Frank Deltour hopen dat de gemeenteraad zich alsnog bedenkt. "

Wij hebben geen nood aan een nieuw belevingsplein. We hebben alle handelaars geconsulteerd. Op twee ketens na wil iedereen rust. We zijn als handelaars en bewoners moegetergd door de vele werken. Creëer nu toch even rust in de binnenstad en berg die plannen voorlopig tenminste op. De handelaars aan het Sint-Maartenplein hebben zolang gevochten om het plein leefbaar te houden, maar dit zou de doodsteek betekenen."

De meerderheidspartijen in de gemeenteraad keurden het bestek goed. Opvallend: de N-VA stemde tegen.