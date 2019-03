“Wereldwijde trend ‘co-spaces’ breekt eindelijk door in België” Duchateau-cartoon verhoogt productiviteit en creativiteit bij Jansen Dirk Selis

06 maart 2019

08u31 0 Sint-Truiden De afgelopen maanden schetste de bekende Truiense kunstenaar Kim Duchateau een cartoon in… het kantoor van bouwbedrijf Jansen in Oudsbergen. Jansen is hiermee niet aan zijn proefstuk toe: eerder werkte het samen met Kamagurka en Marc Lagrange. Volgens trendexpert Katherina Kitsinis past dit kunstzinnige initiatief in een wereldwijde trend, waarbij co-spaces het traditionele kantoor vervangen. Zo verhoogt de productiviteit en creativiteit van werknemers met wel 70%.

In zijn reuzegrote tekening – zo’n 3,5 bij 1,5 meter – verenigt Kim Duchateau de Jansen-filosofie met een paar typische clichés uit de bouwsector. Het resultaat? Een kunstwerk met een vette knipoog. “Mijn favoriete stukje in de tekening is de confrontatie tussen Superman en Rambo”, aldus de kunstenaar. “Zij willen elkaar te lijf gaan, maar worden uit elkaar gehouden door een vrouw. Dat symboliseert de kracht van vrouwelijk ondernemerschap.” Maar de tekening is meer dan een gimmick. Kim gelooft in het positieve effect van kunst op de werkvloer: “In een relatief saaie omgeving leidt kunst af van het gewone. Het zet de fantasie in werking. Tekeningen, foto’s of schilderijen doen je op een andere manier naar het leven of je werk kijken.”

Werkomgeving bepaalt werkgeluk

Die overtuiging deelt Nadia Jansen (CEO Jansen Building Company) volmondig. De vijf kantoren van bouwbedrijf Jansen – in Meeuwen-Gruitrode, Zonhoven, Westerlo en Mechelen – zijn ingericht als flexibele werkplekken in een open ruimte. Het interieur oogt strak en rustgevend. Zachte muziek op de achtergrond, verse bloemen of zelfs geurkaarsen in de winter… zorgen voor gezelligheid en een huiselijk sfeer.

“Wij vinden het belangrijk dat werknemers zich gelukkig voelen in hun job”, zegt Nadia hierover. “En de werkomgeving is hierin een bepalende factor. De ‘funfactor’ is cruciaal: hard werken én hard lachen. In onze kantoorinrichting reserveren we daarom de nodige ruimte voor kunst: bescheiden, inspirerend en met een vleugje humor. Zo hangen er in het hoofdkantoor in Zonhoven twee levensgrote foto’s van Marc Langrange. En siert een tekening van Kamagurka de eerste verdieping.”

Doorbraak

Jansen Building Company behoort wat dat betreft tot de trendsetters in ons land, vindt trendexpert Katherina Kitsinis: “Dit initiatief illustreert de doorbraak van de zogenaamde co-spaces in België. Co-spaces zijn kantoren die zo ontworpen zijn dat ze samenwerking aanmoedigen. Je herkent ze bijvoorbeeld aan laagdrempelige vergaderruimtes, waar je makkelijk kan samenwerken. Maar ook aan de informele plekken (bv. een bar, restaurant of sportfaciliteit), waar collega’s toevallige gesprekken kunnen aanknopen. Design en kunst ten slotte – zoals deze cartoon - bieden creatieve prikkels tijdens deze ontmoetingen. Dat mondt uit in originele oplossingen.”

Wereldwijd bestaan er al een 15.000-tal zogenaamde co-spaces, vooral in de VS, Azië, UK en Australië. “België hinkt voorlopig nog wat achterop, maar staat aan de rand van een doorbraak”, zegt Katherina. “Logisch, want co-spaces creëren een goede mix tussen werk en ontspanning. Dat verhoogt het comfort, verlaagt de eenzaamheid en verhoogt de productiviteit en creativiteit met wel 70%.”