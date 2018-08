"Weer aan elke school auto's vlak voor en na lestijd" OPPOSITIEPARTIJ SP.A WIL VOORRANG GEVEN AAN FIETSERS EN VOETGANGERS DIRK SELIS

28 augustus 2018

02u34 0 Sint-Truiden Richt de omgeving van de schoolpoort - waar het kan - in als schoolstraat. Dat is de oproep van de provincie bij de start van het nieuwe schooljaar. Een voorstel dat Gert Stas van oppositiepartij sp.a genegen is. "Maak de schoolomgevingen net voor en na de lestijd verplicht autovrij", richt hij zich tot de Truiense gemeenteraad.

Vlak voor en na het belsignaal worden de auto's uit de schoolstraten geweerd en zijn enkel voetgangers en fietsers welkom. "Limburgse scholen die hun omgeving op die manier inrichten, kunnen hierbij gebruik maken van een 'Mobilim-subsidie'. Scholen kunnen tot 90 procent van de kosten terugbetaald krijgen", zegt gedeputeerde van Mobiliteit (Sp.a) Jean-Paul Peuskens.





Met het aankomende nieuwe schooljaar roept Gert Stas de Truiense gemeenteraad op om de omgeving van de Truiense schoolpoorten in te richten als schoolstraat. "Het principe van een schoolstraat is dat kinderen en hun ouders die te voet of met de fiets naar school komen voorrang krijgen. Een half uur voor het begin en na het einde van de lestijd wordt de straat er met hekken afgezet. Enkel doorgaand verkeer te voet of per fiets is er mogelijk. Bewoners uit de betreffende straat mogen de straat tijdens die periode wel uitrijden, maar niet inrijden. We moeten voor de veiligheid van onze kinderen ons rijgedrag aanpassen."





Het zone 30-debacle in heel het centrum van Sint-Truiden is voor sp.a-gemeenteraadslid Gert Stas een voorbeeld van hoe het niet moet. "Begin toch klein en ga stap voor stap. "Zowel bij Gazometersite, als bij de inrichting van de markt, als nu bij de invoering van de zone-30 in het hele centrum, blijkt dat de huidige meerderheid zijn projecten steeds heel groots ziet, om dan halverwege te moeten constateren dat het plaatje niet klopt. Bij de invoering van de zone-30 in het centrum is het opzet mooi: meer veiligheid, minder uitstoot, ... maar er werd geen rekening gehouden met de gevolgen, het draagvlak van de Truienaar en de huidige inrichting van de grote invalswegen."





Schepen van Onderwijs Hilde Vautmans (Open Vld) pleit voor enige voorzichtigheid en is zeker niet van plan de scholen te verplichten.





Geval per geval bekijken

"Uiteraard wil ik dat elk Truiens kind veilig naar school kan, maar om nu manu militari de scholen te verplichten een schoolstraat in te richten? Wij moeten geval per geval bekijken welke scholen hiervoor interesse vertonen en dan gaan wij met de directie aan tafel zitten om te kijken wat de stad voor hen kan betekenen. Scholen die dat niet zien zitten, zijn even goede vrienden", besluit Vautmans