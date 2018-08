"We zijn overgeleverd aan de weergoden" DROOGTE ZORGT OPNIEUW VOOR DONKERE WOLKEN BOVEN LAND- EN TUINBOUWSECTOR DIRK SELIS

02 augustus 2018

02u27 0 Sint-Truiden De aanhoudende droogte hangt als een donderwolk boven de Zuid-Limburgse fruitsector. Voor het derde jaar op rij dreigt het een ramp te worden voor de sector. De gemeente Wellen roept alvast de schadecommissie voor vaststelling van schade aan teelten samen.

"De hitte en de droogte hebben niet alleen invloed op de vruchtmaat van de peren, maar ook op de rijping. Deze gaat op dit moment enorm snel. Hierdoor zal er ook sneller moeten gestart worden met de pluk. Wat de gevolgen zullen zijn voor de bewaring, is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Indien het tijdens de pluk nog zo warm zal blijven, zal het niet eenvoudig zijn om de peren snel in te koelen." zegt de directeur Proeftuin pit- en steenfruit van Proefcentrum Fruit





Schadecommissie

Fruitteler Theo Billen is zeer bezorgd. "De portefeuille van een boer ligt op het veld. Fruittelers zijn nu eenmaal overgeleverd aan de weergoden en wij kunnen tegen doorgaans tegen een stootje. Maar wat er dit jaar gebeurt is nooit gezien. De peren zijn vandaag door de overmatige zon wel al rijp, maar nog veel te klein. De vruchten beginnen te verkleuren, de bladeren aan de bomen zijn aan het afsterven en de botvorming voor volgend seizoen oogt ook niet rooskleurig." Niemand durft vandaag uitspraken te doen over hoe groot de schade voor de sector zal zijn. Alles is afhankelijk van hoe lang de droogte nog aanhoudt. Iedere dag zonder regen doet alleszins de schade exponentieel toenemen. De gemeente Wellen blijft niet bij de pakken zitten en roept de schadecommissie voor vaststelling van schade aan de teelten samen. De commissie zal volgende week ter plekke gaan bij alle getroffen landbouwers. "Het is belangrijk dat de schade wordt vastgesteld voor de oogst vandaar dat we als gemeente zelf het initiatief nemen om de commissie samen te roepen" vertelt burgemeester Els Robeyns.





De vaststellingen van de schadecommissie kunnen een beter beeld geven van de omvang van de schade. Op basis hiervan kan de Vlaamse minister van Landbouw over gaan tot de erkenning van de droogte als landbouwramp. Voor een erkenning als landbouwramp moeten de nodige bewijsstukken voor de oogst verzameld worden. Daarom roept burgemeester Els Robeyns haar collega's van de Zuid-Limburgse gemeenten op om ook spoedig hun schadecommissies samen te roepen. Alleen zo kunnen de land- en tuinbouwers nog voor de oogst de nodige bewijsstukken verzamelen.





Voor een erkenning als landbouwramp moet er sprake zijn van een natuurverschijnsel (in dit geval droogte) met een uitzonderlijk karakter en moet het totaal schadebedrag meer dan 1,24 miljoen euro bedragen en een frequentie van maximaal 1 keer op 20 jaar. Robeyns zal hierover de minister ook interpelleren in de commissie landbouw van het Vlaams parlement.