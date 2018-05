"We hebben dit seizoen al verloren van Hasselt" Charlotte Castermans - Sint-Truuiden 15 mei 2018

Handbal vrouwen

finale play-offs

Bij de vrouwen zette Sint-Truiden zaterdag een belangrijke stap richting de dubbel. De ploeg van trainer Jo Delpire won de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs in Hasselt met 24-30. Sint-Truiden heeft nu twee kansen voor eigen publiek om zichzelf tot landskampioen te kronen.





"We liepen na een gelijkopgaande start meteen enkele doelpunten uit", vertelt Charlotte Castermans. "Aan de rust stonden we drie doelpunten voor. We laten Hasselt na de rust wel opnieuw in de wedstrijd komen. We stonden toen wel in ondertal en liepen tegen een tegenaanval op. In het handbal gaat het dan wel snel. Gelukkig bleven we geconcentreerd spelen. Daardoor liepen we opnieuw acht doelpunten uit en lieten we Hasselt niet meer in de wedstrijd komen."





Sint-Truiden is nu meer dan ooit de favoriet voor de titel. "Er is nog niets beslist. Hasselt zal nu supergemotiveerd zijn om in Sint-Truiden te komen winnen. We mogen vooral niet te overhaast gaan spelen. De bal moet rustig rondgespeeld worden en dan valt het gaatje wel. Ook het middenblok met Sarina Leenen is ontzettend belangrijk. Of we meer kwaliteit hebben in Hasselt? Dat zou ik niet durven zeggen. Je mag ook niet vergeten dat de enige wedstrijd die we dit seizoen verloren tegen Hasselt was. We hebben wel meer spelers in onze rangen die ervaring hebben om te spelen voor de titel. Dat zijn factoren die zaterdag doorslaggevend kunnen zijn."





In het Hasseltse kamp beseft men dat het moeilijk wordt om de titel nog te pakken. "We willen het seizoen op een positieve manier afsluiten", vertelt Vera Mennicken. "Daarom moeten we zaterdag nog één keer alles geven. Het zal vooral verdedigend beter moeten." (MSH)