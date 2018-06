"Vlaanderen moet Vlaamse lied meer appreciëren" Charmezanger verliest 54 kilogram in zes maanden en brengt nieuwe single uit MARCO MARIOTTI

09 juni 2018

02u28 0 Sint-Truiden Het gaat charmezanger Freddy Davis duidelijk voor de wind. Hij is 54 kilogram vermagerd in een half jaar, een metamorfose om u tegen te zeggen, en zijn nieuwe single 'Zomerliefde op het Strand' doet het uitstekend. "Ik voel me fantastisch, al zijn de fans wel bezorgd dat ik te mager word", lacht de Truienaar.

De klanten in Café Hemingways in Sint-Truiden schrikken als ze Freddy Swijsen zien. De gezellige beer met zachte stem voelt zich ook een ander mens sinds zijn maagverkleining en heeft nu vooral honger naar meer shows.





Een voorzichtige vraag, maar hoeveel woog je een half jaar geleden?

"134 kilogram, veel te veel. Ik voelde me niet goed meer in mijn vel. Ik had moeilijkheden met ademen, mijn knieën waren overbelast en bij optredens hield ik het soms met moeite uit. In november heb ik besloten een maagverkleining te ondergaan. Het is de beste keuze van mijn leven geweest. Een half jaar later weeg ik 79,5 kilogram en voel ik me beter dan ooit."





Hoe reageren de fans?

"Voor velen is het wennen. Ze kennen me sinds 2007 als Freddy Davis, die grote gezellige kerel. Toch reageert de meerderheid positief, ze zijn blij voor me. Toen ik nog zwaarder was, reageerden sommigen al bezorgd dat ik moest opletten met mijn hart. Vandaag zijn ze nog altijd bezorgd, maar nu vrezen ze dat ik te mager word", lacht Freddy. "Ik probeer nu op gewicht te blijven. De tijd dat ik na mijn nachtelijke optredens de frituur indook, is voorbij."





Je carrière is pas in 2007 gestart, nog relatief 'jong' in het wereldje?

"Ik heb mijn eerste singletje - There goes my heart again - eigenlijk al in 1981 opgenomen. Nadien volgden nog vijf singles. Maar in 1985 is mijn zoon geboren en is het avontuur gestopt. Ik heb toen resoluut voor mijn gezin gekozen. Het had anders kunnen uitdraaien. De opmars van VTM, Tien om Te Zien, ik heb het allemaal aan mij laten voorbij gaan. De doorbraak zat er in, maar ik was een jonge vader en ook in die tijd durfden mensen al eens roddelen... artiesten en vrouwelijke fans, je weet wel. Mijn vrouw heeft mij nooit verboden om te zingen, maar toch heb ik voor haar en de kinderen gekozen. Ik had mijn droom eigenlijk al opgeborgen tot iemand uit Zepperen in 2007 op mijn deur bonkte met de vraag of ik nog eens wilde zingen in de spiegeltent."





Daar ben je meteen op in gegaan?

"Helemaal niet. Ik heb die mens snel bedankt, maar enkele weken later stond hij er weer. Doe ons nog één keer dat plezier, Freddy. Ik heb toen met een dubbel gevoel 'ja' gezegd, want ik had al 25 jaar niet meer op de planken gestaan. De reacties die avond waren echter positief en de trein was vertrokken. In 2008 heb ik een plaat uitgebracht en zag mijn fanclub het levenslicht. Sindsdien word ik gevolgd door een vaste groep van driehonderd fans."





Een eigen fanclub? Niet voor alle artiesten weggelegd, lijkt me.

"Er heerst heel wat jaloezie in het wereldje. Vooral de jonge generatie Vlaamse zangers durft me al eens scheef bekijken als ik ergens kom. Ze vinden dat wij - de ouderen - plaats moeten maken, maar we worden nog altijd overal gevraagd. Ik treed elk weekend op, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Meer dan vijftig optredens per jaar. Met de fanclub reizen we tweejaarlijks naar Kroatië, Italië of Lloret de Mar. Telkens twee volle bussen en in het hotel treed ik dan voor ze op. De trip in de paasvakantie van 2019 is al bijna uitverkocht."





Je mikt op een ouder publiek. Gaat het genre ooit uitsterven denk je?

"Het een is aan het andere gelinkt. We krijgen als Vlaamse zangers amper een platform. Gelukkig is er MENT tv, maar daar moeten we het mee doen. We vissen allemaal in diezelfde kleine vijver, net omdat we in die hoek worden gedrumd. Radio 2 draait onze liedjes amper en programma's zoals Tien om te Zien bestaan niet meer. Ik verschijn dan nog dagelijks op MENT tv en stond meerdere keren in de Vlaamse Ultratop met enkele hits, maar het is niet simpel om aan de bak te raken als jonge artiest. Gelukkig draaien lokale radio's ons wel en je vindt mijn muziek ook op Spotify."





Wat maakt Freddy Davis zo geliefd?

"Ik ben altijd mezelf en open naar iedereen. Soms zelfs té, ik zou meer een lijn moeten trekken tussen privé en werk. Ik probeer al mijn fans evenveel aandacht te geven, maar soms krijg je het deksel op de neus. Afgunst en jaloezie bestaat ook onder fans, hoor. Zo kreeg ik ooit het verwijt een relatie te hebben met een fan, gewoon omdat ik daar een mooie vriendschap mee had. Gelukkig gelooft mijn vrouw die roddels niet, maar ik lig daar wel wakker van. Freddy Swijsen is een emotioneel iemand, ik kan soms huilen. Misschien kan ik daarom mijn nummers met zoveel gevoel brengen."





Hoelang ga je nog door?

"Ik ben nog lang niet uitgezongen en droom van een echte hit. Mijn nieuwe album '21 parels' is nu uit en in het najaar volgt een nieuwe single. MENT tv was nu al heel enthousiast, het is hitwaardig. Ik hoop dat ik nog gezond mag blijven, lang mag doorgaan en dat Vlaanderen het Vlaamse lied meer leert appreciëren. We missen die fierheid, zoals bij onze noorderburen. Verder bereid ik me voor op een zomer vol shows aan de kust. Blankenberge, here I come."