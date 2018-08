"Verloren gevlogen? De soep in." OVERLEG DUIVENBOND EN VOGELOPVANGCENTRA MOET MENTALITEIT WIJZIGEN DIRK SELIS

25 augustus 2018

02u45 0 Sint-Truiden De Limburgse deputatie wil dat duivenmelkers en vogelopvangcentra meer met elkaar praten. Duiven die na een wegstrijd verloren vliegen, komen vaak in vogelopvangcentra terecht.

"In meer dan 95% van de gevallen is de eigenaar van de duif niet meer geïnteresseerd in dat dier. Voor hem/haar heeft een duif die verloren vliegt, bewezen dat ze niet capabel is om aan wedstrijden deel te nemen op het hoogste niveau. Jammer, blijkbaar stopt de duivenliefhebberij daar waar de duif niet meer presteert. Onze medewerkers krijgen vaak te horen: 'draai ze in de soep, wring ze de nek om of eet ze op met worteltjes en erwtjes'", zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.





Terughalen

Dierenarts Raf Herbots is reeds meer dan 20 jaar gespecialiseerd in duiven en staat ook aan de top van de duivensport in Limburg. Hij brengt toch enige nuance in het verhaal: "Vroeger durfde men inderdaad een slechte duif in de soep draaien, maar die tijd behoort toch tot het verleden. De duivensport is enorm geprofessionaliseerd en duivenliefhebbers die ik ken, rijden zelfs tot ver in Duitsland om een verloren gevlogen duif te gaan terughalen. Daarbij, een verloren gevlogen duif is niet meteen een slechte duif. Maar ik wil het omgekeerde ook onderstrepen, wij verliezen 20 procent van onze jonge duiven. Slechts 1 procent kunnen we na een verlossend telefoontje recupereren. Maar alleszins, overleg tussen de duivensport en de vogelopvangcentra is broodnodig en een zeer goed idee."





Twee verschillende werelden

"De duivensport en de vogelopvangcentra zijn historisch, qua cultuur en qua doelstellingen nogal aparte werelden", zegt Limburgs gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.





"Ze moeten elkaar eerst beter leren kennen en dan ben ik ervan overtuigd dat we tot een verbetering van deze situatie moeten kunnen komen. Die 5 % moet serieus omhoog, al gaat het natuurlijk niet enkel om dat cijfer, maar ook en misschien vooral over een veranderende mentaliteit."





Dierenwelzijn

"De burger wordt zich gelukkig meer en meer bewust van het aspect dierenwelzijn. Het maatschappelijk draagvlak ervan wordt steeds groter. Met dat in het achterhoofd moeten we de problematiek van verloren gevlogen duiven in alle openheid met alle betrokken organisaties bespreken om tot oplossingen te kunnen komen. Als kleinzoon van een duivenmelker en al jaren begaan met het dierenwelzijn, geloof ik vast dat dat kan. Ik ga alleszins op Limburgs niveau een poging doen. Ik heb zowel de Limburgse afdeling van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB), als de Vogelopvangcentra van Heusden-Zolder als van Opglabbeek gecontacteerd en zij zijn bereid om binnenkort rond de tafel gaan te zitten."