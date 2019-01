#verliefdinSintTruiden Sint-Truiden in romantische sferen tijdens Valentijnsactie DSS

31 januari 2019

Van 1 tot 14 februari brengt Shop & The City een vleugje romantiek naar Sint-Truiden met de actie #verliefdinSintTruiden. In Cinema Cameo wordt een romantische filmvoorstelling georganiseerd en er wordt een reischeque verloot voor een citytrip naar keuze. Voor wie nog op zoek is naar het ideale valentijnsgeschenk, werden er meer dan 135 cadeautips verzameld bij Truiense handelaars.

De komende twee weken wordt shoppen in Sint-Truiden extra romantisch. Zo werd vorige week de kerstverlichting in het stadscentrum omgevormd naar heuse valentijnverlichting. Bovendien zet Shop & The City van 1 tot 14 februari met #verliefdinSintTruiden een valentijnsactie op poten.

“Voor deze actie bundelden we onder andere de krachten met Cinema Cameo en De Blauwe Vogel. Zo maakt iedereen die tussen 1 en 14 februari zijn Shop & The City-kaart scant kans op een duo-ticket voor een exclusieve valentijnvoorstelling in Cinema Cameo. Daarnaast wordt er reischeque van De Blauwe Vogel verloot voor een romantisch weekendje weg met twee. Deze waardebon wordt verloot onder de koppels die een foto posten met de hashtag #verliefdinSintTruiden op de sociale media of inzenden via www.verliefdinsinttruiden.be”, zegt communicatiemanager Lisa Hendrickx.

“Om de shoppers te helpen in hun zoektocht naar het ideale valentijnsgeschenk, werd er ook een inspiratie-album gemaakt met cadeautips van de Truiense handelaars”, aldus Philip Bronckaerts, voorzitter Shop & The City. “Op de website www.verliefdinsinttruiden.be zijn er meer dan 135 cadeautips voor hem en voor haar terug te vinden”.

De valentijnsactie #verliefdinSintTruiden loopt van 1 tot 14 februari. Meer info op www.verliefdinsinttruiden.be