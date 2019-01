“Verenigingen moeten plaats maken voor appartementen in Oud-Atheneum” Twintig Truiense verenigingen komen vanavond in spoed bijeen Dirk Selis

03 januari 2019

15u44 0 Sint-Truiden “Het Centrum voor Verenigingen in het Oud-Atheneum in de Zoutstraat wordt stopgezet in 2019. Het gebouw, eigendom van de stad, wordt verkocht en moet plaats maken voor appartementen. Meer dan 20 verenigingen en sportclubs moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. Na de muziekschool verliest Sint-Truiden alweer een belangrijke ontmoetingsruimte. Het stadsbestuur zoekt na de eerdere uitgavewoede paniekerig naar snel geld en komt beloftes niet na.” zegt de nieuwe sp.a-fractieleider Gert Stas.

Het oud-atheneum, in 1996 aangekocht om de acute nood aan lokalen voor het verenigingsleven te lenigen, is een succesverhaal. De site bruist dagelijks van leven en verenigingen staan aan te schuiven om sporadisch vrijgekomen ruimte terug in te nemen. Met inzet van de verenigingen en de steun van de stad werd het gebouw gebruiksklaar gemaakt en gehouden. Het verenigingsleven bloeide op deze hub. Maar de huidige meerderheid had duidelijk andere plannen met het gebouw en liet het verkommeren.

Asbestvezels

In september van vorig jaar trokken de verenigingen aan de alarmbel. “Insijpelend regenwater, onveilige elektriciteitsleidingen, stukken plafond die naar beneden vallen, vrijgekomen asbestvezels, een muur op instorten... Het Oud Atheneum verkeert in steeds slechtere staat. We vrezen voor de veiligheid van de 22 verenigingen in het gebouw”, waarschuwde Axel Abeels van de overkoepelende vzw toen. Maar het stadsbestuur deed niets.

Verbroken beloftes

De verenigingen voelden de bui dus al hangen, hoewel het stadsbestuur hen nog in het verkiezingsjaar 2018 op het hart drukte dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. “Het opheffen van het centrum van verenigingen Oud-Atheneum zal pas gebeuren als er een totaalvisie en oplossing is voor de huisvesting van àlle verenigingen van Sint-Truiden. Dit zal pas over vele jaren zijn. Zolang er geen alternatieven zijn zal het Oud-Atheneum zeker en vast ter beschikking blijven.” onderstreepte schepen Pascal Vossius van Ruimtelijk Ordening met klem in de gemeenteraad van maart 2018.

Spoedberaad

Maar nog net voor kerst kwam schepen Bert Stippelmans (CD&V) bevoegd voor Gebouwen met de boodschap dat de stad niet langer meer in het gebouw gaat investeren en op zoek gaat naar een alternatief. “De verenigingen voelen zich hier terecht bedrogen en hopen aarzelend nog op een waardig alternatief. Als de stad het écht goed voor had met de verenigingen zou ze wel eerst op zoek zijn gegaan naar alternatieve huisvesting, net zoals ze beloofd hadden in maart 2O18. Nu worden de verenigingen in het ongewisse gelaten over hun toekomst. Wij komen vanavond samen met alle verenigingen in spoed samen om ons te beraden hoe het nu verder moet.” zegt Axel Abeels van de overkoepelende vzw Oud-Atheneum.

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) benadrukt dat de stadsadministratie volop bezig is met de herlokalisatie van de twintig verenigingen. “Er zal geen enkele vereniging op straat komen te staan.”