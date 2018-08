"Vanaf nu eigen appel eerst" FRUIT-EN GROENTEBOER GOOIT PINK LADIES DE STRAATSTENEN OP DIRK SELIS

24 augustus 2018

02u25 0 Sint-Truiden Fruit-en groenteboer Dieter Porreye haalt zijn Pink Lady-appels uit de rekken. "Mensen moeten eigen fruit leren eten. Onze telers kunnen alle hulp gebruiken, bovendien zijn onze appels nog nooit zo lekker geweest. Ik roep mijn collega's op om hetzelfde te doen."

"Na de weersomstandigheden van de laatste maanden is het Belgische fruit van topkwaliteit! De zon heeft nooit meer geschenen. Het fruit, kraakvers geplukt vanop onze Haspengouwse velden hier slechts enkele kilometers vandaan, is ongelooflijk lekker! Wat een zonde zou het zijn om nu buitenlandse appels en peren te verkopen!" vertelt de jonge Truiense ondernemer Dieter Porreye.





"Onze appel op dit moment is de Delbaere en de Belgica, meteen de eerste appelsoorten van de nieuwe oost. België is één van de meest gecontroleerde landen en heeft de meest milieuvriendelijke fruitteelt. Maar onze marketing kan en moet beter. Hier is meteen ook een taak voor de veilingen weggelegd. Mijn klanten weten bijvoorbeeld niet dat de Pink Lady afkomstig is van onder meer Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Chili. Ze zijn in zowat alle supermarkten te vinden en worden er als glimmende smartphones gepromoot. Ze zijn erg lekker en er is geen vlekje op te bespeuren. Maar dit zoete fruit heeft duizenden kilometers over zee gereisd om in onze maag te eindigen. Vorig jaar importeerde België 149.961 ton appels, goed voor bijna 125 miljoen euro. In dezelfde periode exporteerde het nog meer appels, 235.583 ton met een waarde van 124 miljoen euro. Reken maar uit hoeveel het ons zou opleveren als we wat meer eigen appels aten."





Mentaliteitswijziging

"Naast het economische verhaal is er ook het ecologische en dat is ernstiger. Het aanvoeren van fruit leidt tot enorm veel schade. Schepen en vliegtuigen produceren 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Onze eigen appels eten, kan helpen om dat probleem op te lossen en er zijn weinig redenen om het niet te doen. Door Pink Lady's te eten, schaden we niet alleen onze binnenlandse economie maar ook ons klimaat'. "We hebben een mentaliteitswijziging nodig om niet volledig afhankelijk te worden van grote bedrijven. Want niet alleen de Pink Lady rukt op. Het fenomeen doet zich voor op allerlei markten, van fruit tot suiker. Dit gaat niet alleen over de keuze van de appels die we eten. Het is ook een keuze voor het soort van wereld waarin we willen leven. Het soort van wereld waarin we onze kinderen en kleinkinderen willen zien opgroeien. Dus neen, even geen Pink Lady meer in mijn winkel", besluit Dieter vastberaden.