“Trein door uw gemeente? Laat NMBS belasting betalen!” Sp.a lanceert opmerkelijk voorstel als reactie op betalende NMBS-parkings Dirk Selis

09 januari 2019

16u46 0 Sint-Truiden De Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) is van plan om automobilisten te laten betalen voor het gebruik van hun parkings in Landen en Sint-Truiden. Tot groot ongenoegen van de pendelaars. Het protest omtrent deze beslissing laait ondertussen hoog op.

“Ongehoord en schandalig als het gaat om personen, die het openbaar vervoer nemen”, zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove(sp.a). “Ook al zouden zij dan kunnen genieten van een voordeeltarief. Het is juist dringend nodig dat alle overheden samen werken aan een duurzame mobiliteit en nu wordt zo een totaal onlogische maatregel afgekondigd. Ik hoop dat de federale politici hier vragen over stellen in het parlement. De burgemeesters van alle betrokken gemeenten en steden, waaronder Sint-Truiden, roep ik op om een overleg te vragen met de NMBS met de bedoeling dit voorstel ongedaan te maken.”

Parkeergeld

“Indien hier niet wordt op ingegaan, stel ik voor dat de gemeenten bekijken welke gemeentelijke belasting ze kunnen heffen op de treinen, die over hun grondgebied rijden om met dat geld de gebruikers van het openbaar vervoer te kunnen compenseren voor het parkeergeld dat ze moeten betalen. Een absurd voorstel? Neen en in het slechtste geval even absurd als het voorstel van de NMBS.” fulmineert de sp.a-politicus.

Petitie

Ook de PVDA gaat actie ondernemen. “ Wij vinden dit een onrechtvaardige beslissing die boven de hoofden van de pendelaars en inwoners is genomen. Met onze online én papieren petitie eisen wij aan de NMBS en het stadsbestuur dat deze beslissing niet wordt uitgevoerd. Er moet naar structurele oplossingen worden gezocht om ons openbaar vervoer, de dienstverlening en de infrastructuur te verbeteren. Bovendien eisen wij inspraak van de reizigers en bewoners over dit soort zaken. Wij gaan ook ludieke acties voeren tot deze beslissing formeel wordt teruggetrokken.” vertelt Maxime Pirard.