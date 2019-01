“Thermovliegtuig spot het gat in uw isolatie” Vier gemeenten maken samen thermografische luchtfoto Dirk Selis

31 januari 2019

17u20 0 Sint-Truiden De eerstvolgende heldere en koude winternacht stijgt vanop Brustem bij Sint-Truiden een vliegtuig op om over gemeenten Herne, Machelen, Kraainem en Bekkevoort een thermografische luchtfoto van hun grondgebied maken. Als de weersomstandigheden het toelaten, worden de opnamen begin volgende week gemaakt. Het project is een samenwerking tussen de verschillende gemeenten, de intercommunales Haviland en Interleuven en de Franse firma Action Air.

“Thermografie maakt warmteverliezen van daken zichtbaar en sensibiliseert burgers om effectief het dak van hun woning te isoleren. Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken in kaart te brengen. Zo krijgen eigenaars en bewoners een beter inzicht over hoe goed hun dak geïsoleerd is, en kunnen ze aan de hand daarvan hun isolatiebehoefte evalueren. Het grootste warmteverlies van een woning gebeurt namelijk via het dak. Minder warmteverlies in de woning leidt tot een besparing op de energiefactuur en meer comfort voor de bewoners. Daarnaast zorgt de CO2 die zo bespaard wordt voor een positieve impact op het klimaat.” zegt Elke Delbare van Haviland Intercommunale.

Heldere en koude winternacht

Een klein vliegtuigje, uitgerust met een infraroodcamera, stijgt op van het vliegveld in Sint-Truiden en vliegt ’s nachts over de gemeenten en detecteert de thermische straling. Vanop een hoogte tussen de 500 en 800 meter registreren de infraroodcamera’s de warmteverliezen tot op 0,02° Celsius nauwkeurig. Deze vluchten worden in de winter uitgevoerd, wanneer de huizen verwarmd worden, en moeten gebeuren wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn: een heldere nacht, kouder dan 5° Celsius, geen neerslag (sneeuw of regen) en geen of weinig wind.

Van thermografie naar een energetische renovatie

De thermografische gegevens worden vervolgens verwerkt tot een kaart waar je het warmteverlies in 6 duidelijke kleuren kan uit opmaken . Deze beelden worden nadien ter beschikking gesteld via een gebruiksvriendelijke toepassing op de website van de deelnemende gemeenten. Op deze manier krijgen eigenaars en bewoners een duidelijk beeld van het warmteverlies van hun woning of gebouw en worden de tekortkomingen blootgelegd.

“Het schuilt vaak in details. Zo wist ik dankzij de foto dat er op een bepaalde plek onder mijn dak zich een holte achter mijn isolatie bevond, waardoor ik heel veel energie verloor. Met wat extra isolatie was het meteen opgelost. Ook wanneer er vocht in de isolatie is binnengedrongen kan je dat perfect op zo’n foto zien.” vertelt Delbare

De interpretatie van een thermografisch beeld is niet altijd even eenvoudig. Daarom kan een geïnteresseerde inwoner na het maken van een afspraak langskomen in het gemeentehuis voor een persoonlijk advies. Bij dit advies, een eerste stap richting een energetische renovatie, wordt ook heel wat aandacht besteed aan energiebesparing, premies, groepsaankopen en nog veel meer.

Misschien ook handig om de energieverslindende drugslabo’s vanuit de lucht te ontdekken? “Neen, voorlopig is dat niet de bedoeling. Maar het zou zo wel een best kunnen. In ieder geval maken we die foto’s niet over aan het parket.” zegt Stefan Kempeneers van InterLeuven.

“Het is het tweede jaar op rij dat Haviland, in samenwerking met Interleuven, deze thermografische luchtfoto’s laat maken. Vorig jaar lieten Kampenhout, Wezembeek-Oppem en Steenokkerzeel reeds een warmtekaart opmaken van hun gemeenten. De inwoners kunnen sinds enkele maanden de resultaten raadplegen. Bedoeling is om dit jaarlijks aan te bieden aan de vennoten.” besluit Kempeneers.