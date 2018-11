“’t Is gebeurd!” Drama voltrekt zich binnen Truiense CD&V, wissel op de toekomst Carl Nijssens kaltgestellt Dirk Selis

09 november 2018

12u32 18 Sint-Truiden Op de voorbije raad van bestuur van de Truiense CD&V werd de populaire schepen Carl Nijssens donderdagnacht opzij gezet door zijn eigen partij. Veerle Heeren kroonde zichzelf opnieuw tot burgemeester. Jurgen Reniers, Ingrid Kempeneers en verrassend, nieuwkomer Stijn Vanoirbeek kregen elk een opgesplitst schepenmandaat van drie jaar.

Met een voorakkoord op zak trok Veerle Heeren zegezeker naar de stembus van 14 oktober. Ze had haar sjerp duur moeten betalen. Door de CD&V-VLD coalitie uit te breiden met N-VA was ze evenwel zeker van een volgende legislatuur. Voor haar CD&V bleef er echter maar anderhalf mandaat meer over. De liberalen lieten verstaan geen probleem te hebben met opnieuw zes jaar Heeren als burgemeester, maar gingen geen kruimel afstaan van hun 3 schepenmandaten. Ook de N-VA kreeg tot haar eigen stomme verbazing tweeënhalve schepenmandaten toegewezen.

Heeren en Stippelmans verliezen zwaar

De persoonlijke verkiezingsuitslag voor Heeren en Stippelmans viel lelijk tegen, maar de partij kon zich handhaven. De verguisde schepen van Openbare Werken Bert Stippelmans zag zijn stemmenaantal ei zo na halveren en wist meteen dat het voorzitterschap van de gemeenteraad het maximum was wat hij uit de brand kon slepen. De nummer twee van de partij Carl Nijssens won fors en eiste dan ook aanvankelijk een zesjarig mandaat. Dat betekende dat ofwel Ingrid Kempeneers ofwel Jurgen Reniers uit de boot dreigde te vallen. Deze ogenschijnlijke impasse is nu op een brute manier doorbroken. De machtstrojka van de Truiense CD&V bestaande uit Heeren, Stippelmans en de onzichtbare voorzitter Peter Borgs gingen naar hun raad van bestuur met een voordracht zonder Nijssens. Het was ook diezelfde Peter Borgs die theatraal dreigde met zijn ontslag als men Nijssens alsnog aan boord wilde houden. En het was gebeurd.

Geen eerlijke kans

“‘t is gebeurd! Onze burgemeester en de partijvoorzitter van CD&V hebben een voordracht voor de nieuwe schepenmandaten gedaan. Ik ben ontgoocheld dat ik na meermaals aandringen niet werd voorgedragen als kandidaat-schepen. Ik was uiteindelijk akkoord voor een mandaat van 3 jaar schepen van sport, gezondheid, cultuur, ... in goede samenwerking met mijn collega’s. De passie, het enthousiasme en de plannen zijn er nog steeds! Ik moest echter mezelf voordragen en werd zo uitgespeeld tegen de kandidaten van onze partijtop en bijgevolg was dit geen eerlijke kans.”

“Jammer dat de man met de tweede meeste stemmen van de grootste partij van Sint-Truiden niet ten volle zal benut worden. Ik zal de bijna 1800 mensen die mij het vertrouwen schonken niet in de steek laten. Ik zal tot de laatste dag mijn plicht doen en wens mijn twee opvolgers op deze post veel succes. Als CD&v’er blijf ik, in de gemeenteraad, steunen wat goed is en kritisch zijn over wat beter kan! Ik ben fier op Sint-Truiden en op alle Truienaars waarvoor ik zal blijven vechten” klinkt een vastberaden Carl Nijssens

Openbare werken

“De Truiense open VLD keurt volgende week donderdag op een bestuursvergadering zijn schepenverdeling goed. Maar nieuwkomer Jos Pirard komt de twee eerste jaren binnen als schepen Middenstand en Citymarketing. Pascy Monette gaat voor de volle zes jaar en zal ondermeer het Zorgbedrijf verder gaan uitbouwen. Johan Mas en Hilde Vautmans nemen elk 5 jaar voor hun rekening. Vautmans behoudt Toerisme en Jeugd. Mas komt de laatste drie jaren op zijn droomjob van Openbare Werken.” zegt open VLD-voorzitter David Engelbos.

Bij de N-VA gaan Jo Francois en Jelle Engelbosch voor telkens de volle zes jaar en zal Nina Kvikvinia drie jaar krijgen.