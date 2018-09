"Stiekem hoop ik op de eindronde" LENNARD LEMMENS - RDK GRAVELO 05 september 2018

02u28 0

Voetbal

tweede provinciale b

RDK Gravelo won de derby op het veld van promovendus Heers VV met 2-3. De 25-jarige Lennard Lemmens kroonde zich met twee van de drie doelpunten tot matchwinnaar.





"Matchwinnaar is natuurlijk een groot woord maar mijn goals waren wel belangrijk", zegt Lennard Lemmens. "In de eerste helft waren wij de betere ploeg en had de voorsprong beslist hoger moeten zijn dan die 0-2. Nadien zakten zij na de uitsluiting van Polling terug en hadden we het moeilijker na hun aansluitingstreffer. Gelukkig kan ik met mijn tweede doelpunt dan alle twijfels wegnemen. De trainer posteerde me zondag in de spits en die rol ligt me wel. Al speel ik ook wel graag op mijn flank waar ik dan acties kan maken. Het was een deugddoende derbyzege, temeer omdat ik heel wat spelers ken bij Heers VV. Hopelijk zijn we nu vertrokken voor een degelijk seizoen. We willen beter doen dan de negende plaats van afgelopen seizoen. Dat was te wisselvallig. Stiekem hoop ik om mee te doen voor de eindronde." (GDB)