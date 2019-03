“Stad ontweek Europese richtlijn om 25 werknemers te kunnen ontslaan” Dirk Selis

18 maart 2019

22u06 0 Sint-Truiden Oppositieleider Gert Stas (sp.a) vroeg tijdens de varia van de Truiense gemeenteraad waarom de stad Sint-Truiden haar 25 personeelsleden afgelopen vrijdag liet weten dat ze bij de overgang naar het nieuwe zwembad allemaal ontslagen zullen worden. Daarenboven raakt nu bekend dat het stadsbestuur moedwillig de Europese richtlijn die de werknemers bij de overname van een onderneming beschermt, naar alle waarschijnlijkheid ontweek.

“Bij de uitrol van de plannen voor het nieuwe zwembad, uitgebaat door de firma Lago, werd het personeel beloofd dat zij óf binnen de stadsdiensten óf binnen de nieuwe uitbating hun job zouden kunnen behouden. Het oude zwembad zou ook open blijven tot het nieuwe klaar was, waardoor het personeel naadloos van het ene naar het andere gebouw zou kunnen overstappen” zegt sp.a-fractieleider Gert Stas. “Op twee eerdere infovergaderingen werd dit door het stadsbestuur bevestigd aan de ongeruste werknemers. Bij een laatste bijeenkomst voorbije vrijdag blijkt nu plots dat alle personeel toch ontslagen wordt tegen juni 2020 en dat het nieuwe zwembad slechts zes maanden later zou opengaan. Vanwaar het vacuüm van zes maanden” vroeg Stas.

Europese richtlijn ontweken

“Als een activiteit wordt overgenomen door een overnemer gaat het personeel automatisch over op deze overnemer. Dit gebeurt enerzijds op basis van een Europese Richtlijn en - voor de privésector - op basis van CAO nr32bis, van de Nationale Arbeidsraad. Deze cao is evenwel niet van toepassing op het stadsbestuur. Er is evenwel rechtspraak van het Europees Hof van Justitie die zegt dat personeel van een openbare dienst zich rechtstreeks op de Europese Richtlijn kan beroepen” zei Gert Stas. “Met andere woorden, personeel in dienst van de stad op het moment van overname gaat automatisch over naar de overnemer. Dit zijn de regels bij een overdracht van onderneming. Tenzij de stad er moedwillig voor kiest om er een periode van zes maanden tussen de laten, waardoor die verplichting voor de overnemer vervalt. En daar zit nu net het laakbare in heel de procedure van de Stad Sint-Truiden. Moedwillig gaan ze Europese richtlijnen die er juist zijn om hun personeel te beschermen, ontwijken waardoor die nu met een schop onder hun gat op straat belanden.”

Vergeten

Schepen van sport Jurgen Reniers (CD&V) merkte op dat zij wellicht in eerdere contactmomenten vergeten waren te vermelden dat er een periode van zes maanden zou zitten tussen het sluiten van het oude zwembad en openen van het nieuwe. Daarop sloot de voorzitter van de gemeenteraad het debat hierover.