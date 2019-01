Sint-Truiden vraagt inwoners een maand lang geen druppel alcohol aan te raken tijdens Tournée Minérale DSS

31 januari 2019

Sint-Truiden zet dit jaar opnieuw haar schouders onder Tournée Minérale. Via allerlei sensibiliseringsacties worden inwoners aangemoedigd in februari geen druppel alcohol aan te raken. Met een extra bewustmakingscampagne richt de stad zich hierbij ook tot de jongeren.

Februari is het Tournée Minérale. Deze actie moet de schadelijke gevolgen van drankgebruik onder de aandacht brengen. Ook het stadsbestuur van Sint-Truiden moedigt dit jaar zijn inwoners aan om alcohol één maandje aan de kant laten staan.

Taboe

Schepen van Gezondheid Jurgen Reniers doet ook mee en zal in februari geen druppel aanraken. Hij zet de voordelen hiervan alvast op een rijtje: “Je lichaam kan zich sneller herstellen, je slaapt beter en door dit alles voel je je fitter. Bovendien is het ook nog eens goed voor je lijn en je portemonnee. Redenen te over dus om het tenminste te proberen.”

Dat het voor velen niet evident zal zijn om ieder glaasje af te slaan, beseft ook burgemeester Veerle Heeren heel goed: “Als beleidsmensen komen we meer dan eens op recepties of andere gelegenheden waar drank geserveerd wordt. Daar zie je dat niet-drinken gek genoeg een soort van taboe geworden is. Net daar schuilt het gevaar, want sociaal drinken kan snel ontaarden. We zetten daarom deze keer extra in op preventie.”

Alternatief

Er komt een videocampagne op Facebook, in het volgende informatieblad verschijnt er een interview over de schadelijke gevolgen van een alcoholverslaving en in de bibliotheek duikt een pop-upafdeling op met literatuur over drankverbruik en -misbruik. Voor de volhouders, wil het stadsbestuur daarnaast ook een waardig alternatief bieden.

“We doen hierbij extra inspanningen om in het bijzonder onze jongeren te sensibiliseren. Jong geleerd, is immers oud gedaan. Onze dienst Jeugd heeft fuiforganisatoren daarom opgeroepen in februari mocktails te voorzien, als lekkere alcoholvrije alternatieven naast frisdrank en water. Daarnaast reiken we ook polsbandjes aan die duidelijk maken welke leeftijdscategorieën wat precies mogen drinken en richten we locaties waar veel jongeren samenkomen in met opvallende sensibiliseringsborden. Hetzelfde doen we ook nog om rookgedrag te ontmoedigen. Het welzijn van onze jeugd is belangrijk voor ons, en daar zetten we dan ook met plezier extra op in”, aldus nog schepen van Jeugd Hilde Vautmans.