“Sint-Truiden, Hoofdstad van de Heroïne” open VLD eist strengere stedelijke drugsaanpak Dirk Selis en Birger Vandael

06 november 2018

17u34 0 Sint-Truiden Welkom in Sint-Truiden, monumentenstad, fruitstad en ... hoofdstad van de heroïne. De rechter en de procureur van de correctionele rechtbank in Hasselt zijn niet mals in hun benaming voor de hoofdstad van Haspengouw. Dat er een probleem is, mag duidelijk zijn. Hoe dit moet worden aangepakt, is een ander paar mouwen.

De Hasseltse rechter beval maandag de onmiddellijke aanhouding van een 54-jarige man uit Sint-Truiden om een gevangenisstraf van 37 maanden te gaan uitzitten voor een hele waaier van druggerelateerde diefstallen in de Truiense binnenstad. De man is een draaideurcrimineel, bekend bij de politie en OCMW en berucht in de Truiense drugsscene. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de rechter in eerdere zaken wou de man zich maar niet laten helpen. Vandaag had de rechter er dus genoeg van. Maar of deze aanhouding de aanhoudende drugsgerelateerde problemen in Sint-Truiden zal oplossen is nog maar de vraag.

Heroïne

Het is dit weekend een jaar geleden dat een Truiense vader samen met zijn drie kinderen terecht stond voor het dealen van drugs. Eerder in het najaar van 2017 rolde de politie nog een Rotterdamse bende op die minderjarige drugsrunners naar Sint-Truiden stuurde. Wekelijks verschijnen Truiense dealers voor de rechtbank. Eind oktober nog kreeg een Truiens zestal celstraffen tussen 10 en 33 maanden voor verkoop van heroïne, cocaïne, XTC, speed, GHB en cannabis. Het gebeurt ook dat een zaak een exotisch tintje krijgt. Zelfs uit India kwamen al eens drie drugsdealers om een samenwerking met de locals aan te gaan. Doorgaans zit heroïne bij het verkochte “spul”. De straffen worden – indien er nog geen verleden is – met uitstel uitgesproken, totdat dezelfde namen opnieuw voor de rechter staan en een effectieve straf zich opdringt. Ze hebben spijt, ze hebben hun leven terug op de rails, ze laten zich behandelen…. en zeven maanden later staan ze er opnieuw. Ook de boete van 8.000 euro maakt zelden indruk.

251 drugsgerelateerde feiten

Korpschef van de politiezone Gingelom-Sint-Truiden Nieuwerkerken Steve Provost kent de problematiek maar al te goed: “Dit jaar zijn er 251 drugsgerelateerde feiten door onze diensten vastgesteld en behandeld. Waaronder 58 feiten die te maken hebben met de handel in verdovende middelen en 17 gevallen wat betreft de fabricatie. In 2013 waren dat nog maar 225 feiten. Qua gebruikers is er in onze stad een gekende en zeer visuele groep van heroïnegebruikers die door de hulpverlening gekend zijn en in een methadonprogramma worden begeleid. Maar waar het zeer moeilijk is om die mensen uit hun problematiek te halen. Daarbij wijs ik ook op de aanwezigheid van het psychiatrisch centrum Asster op ons grondgebied. Het is nu eenmaal een feit dat vele patiënten blijven hangen in Sint-Truiden na hun behandeling. ”

War on drugs

Ook op het beleidsniveau wringt het schoentje. De Truiense liberale schepen Hilde Vautmans en OCMW-voorzitter Pascy Monette vinden dat het drugsbeleid tekort schiet. “We eisen, in de op til staande coalitiebesprekingen, een strengere aanpak van het Truiense drugsprobleem. Meer preventie maar ook meer repressie. Ook op middelbare scholen waar we achter ons voorstel van een maandelijkse controle met drugshonden blijven staan. We hebben het probleem in het verleden te veel onder de mat geschoven, er moet nu verandering komen. Als VLD willen we in de komende legislatuur betrokken worden in de Truiense “War on Drugs. ”