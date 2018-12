Sint-Truiden geeft 7.000 euro noodhulp en werkingssubsidies aan elf organisaties DSS

18 december 2018

03u53 0 Sint-Truiden Drie lokale afdelingen van de Gezinsbond, zes ouderenverenigingen en twee ontwikkelingsorganisaties krijgen een betoelaging van de stad Sint-Truiden. In totaal wordt 7.000 euro aan werkingssubsidies en noodhulp toegezegd.

Een aantal verenigingen en instanties worden in hun werking ondersteund door het stadsbestuur van Sint-Truiden. Op maandag 17 december keurde de gemeenteraad hiervoor een subsidie-enveloppe goed ter waarde van 7.000 euro. Dat bedrag gaat naar in totaal elf organisaties.

Tyfoons

“De 5.000 euro voor noodhulp wordt op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) evenredig verdeeld over het consortium 12-12 en Samenleven vzw. De eerste groepering van verschillende goede doelen zet zich in voor de slachtoffers van de natuurrampen die in september Indonesië te beurt vielen. Samenleven vzw is een lokaal project ten voordele van de getroffenen van de tyfoons die dit najaar over de Filipijnen raasden”, vertelt schepen van Ontwikkelingssamenwerking en Welzijn Jurgen Reniers.

Ouderverenigingen

“De resterende 2.000 euro komt op aangeven van Stedelijke Gezinsraad ten slotte toe aan drie lokale afdelingen van de Gezinsbond en zes ouderverenigingen van scholen. Op die manier geven we deze verenigingen een duwtje in de rug. Zij zijn namelijk onmisbaar voor de solidariteit en de samenhorigheid in onze stad. Vorige maand kenden we daarom ook gelijkaardige subsidies toe aan onder meer onze jeugd- en seniorenverenigingen”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.