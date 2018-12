“PXL-studenten scoren schitterend op eerste Sinterklaasdictee” Schrijf het maar eens ‘het przewalskipaard van Sinterklaas’ Dirk Selis

07 december 2018

16u17 8 Sint-Truiden Hogeschool PXL en TVL hielden gisteren hun vergelijkend dictee tussen studenten en niet-studenten. Het dictee werd live uitgezonden vanuit de Academiezaal in Sint-Truiden. Vijftien studenten uit de Hogeschool, vijftien ‘gewone’ Limburgers en vijftien bekende Limburgers kruisten met elkaar de vulpennen en andere stylo’s.

Stef Wijnants

“Schrijf het maar eens ‘het przewalskipaard van Sinterklaas’” zei een duidelijk opgeluchte Stef Wijnants na afloop van het Sinterklaasdictee. “Ik dacht dat ik het in Keulen hoorde donderen. Meteen al in de eerste zin. Gelukkig viel het daarna nog allemaal mee. Alleen middeleeuwen schrijf je dus met een kleine letter in plaats van een hoofdletter. Negen fouten, nu kan ik met opgeheven hoofd aan mijn zoon mijn rapport laten zien.” Het zweet droop gisteren uit de statige Academiezaal van Sint-Truiden toen Rick de Leeuw zijn laatste woord van het dictee uitsprak.

Ook ge-sms’t was pittig

“Het dictee dat overigens werd gewonnen door Joost Verheyen uit Beringen, hij maakte geen enkele fout. Hij won eerder al Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Bij de bekende Limburgers won Niels Christiaens van TVL, hij maakte slechts 1 fout. PXL-studente Journalistiek Anke Henrotte werd de beste van de studenten; zij maakte 5 fouten.” zegt het departementshoofd PXL-Media & Tourism Veerle Schuyten. De TVL-kijkers maakten gemiddeld 12 fouten, de studenten 14 fouten en de bekende Limburgers 15 fouten. Een bijzonder spannend dictee dus.

“De PXL-studenten hebben het bijzonder goed gedaan en we kunnen stellen dat het niveau niet alsmaar achteruitgaat. De woorden die het vaakst fout werden geschreven: przewalskipaard, ‘kond deed (van kond doen)’ en faux pas. Ook ge-sms’t was pittig!” zei algemeen directeur Ben Lambrechts die het er samen met Willy Claes naar behoren afbracht. Of hij afgekeken had van de voormalig secretaris -generaal van de NATO is niet bekend.