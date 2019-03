“Oefenen voor de dag waarvan je hoopt dat die nooit aanbreekt” Middelbare school HASP-O Zepperen houdt crisisoefening Dirk Selis

27 maart 2019

13u28 0 Sint-Truiden In secundaire school Hasp-O Zepperen werd vandaag een crisisoefening gehouden om het nooddraaiboek op haar efficiëntie te toetsen. De directie van alle Truiense katholieke scholen, hun preventiemensen en administratieve medewerkers namen er aan deel. Crisispsycholoog Erik de Soir leidde de ganse operatie in goede banen.

Onderaan de kast

Het noodscenario vertrok vanuit een gasexplosie in de leerkeuken waarbij vier leerlingen gewond geraken van wie één leerling zeer ernstige brandwonden oploopt. In de toneelzaal werden verschillende opvangkamers gesimuleerd, die onderdak moesten bieden aan de familie van de slachtoffers, het crisisteam, de pers en toevallige passanten. Vanuit een geïmproviseerd secretariaat werd de operatie in goede banen geleid. “Tja, we oefenen op de dag waarvan we hopen dat die nooit aanbreekt. Maar toch, als het zover is zijn we voorbereid en willen we niet in paniek op zoek naar een stoffig noodscenario ergens onderaan een kast. De directie en het crisisteam werken sinds 2012 aan dit noodboek”, vertelt Catharina Peersman, directeur van Hasp-O Zepperen. “We hebben het gelukkig nog nooit moeten gebruiken, maar we zijn liever goed voorbereid. Het leek ons daarom een nuttige oefening om het plan jaarlijks professioneel te toetsen aan een noodscenario. Vandaar dat we ook met crisispsycholoog Erik de Soir samenwerken.”

‘t Stekske

De Soir is een grote naam in de begeleiding aan getroffenen van verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek was hij verantwoordelijk voor de psychologische ondersteuning van de betrokken brandweerlui. Ook was de Soir nauw betrokken bij de opvang van de nabestaanden van de busramp in Sierre en begeleidde de Lommelse school ‘t Stekske gedurende drie jaar bij het verwerkingsproces. De doctor in de psychologie modereert regelmatig simulaties zoals die vandaag in Zepperen: “Een nooddraaiboek is zoals een brandverzekering, je hoopt ze nooit te moeten gebruiken, maar het is van belang ze regelmatig door te nemen en bij te stellen waar nodig.”

Lieg Nooit

Deze keer werd er dieper ingegaan op communicatieluik. Hoe reageer je tegen de medeleerlingen van slachtoffers? Hoe breng je het nieuws naar hun ouders? Hoe ga je om met de media? Vooral het omgaan met de massamedia, wordt in tijden van Facebook steeds meer complex. De directie kreeg dan ook een fikse mediatraining mee. VTM-journaliste Caroline Van Nunen schrijft in het kader van het Postgraduaat Rampenmanagement een eindwerk over de communicatie van de overheid met de pers in het eerste uur na een ramp. Zij geeft een aantal vuistregels mee voor de directie. “Lieg nooit, ook al kom je er niet goed uit en hou al zeker geen informatie achter. Met alle sympathie voor wijlen Jean-Luc Dehaene, maar ‘No Comment’ is uit den boze. Het is helemaal niet erg als je gewoon zegt dat het niet weet, maar dat je er mee bezig bent om op een later moment de pers te informeren. En bovenal, verzorg je social media.”