“Nood aan een waterspaarbekken in Limburg” Limburgs grondwaterpeil staat historisch laag Dirk Selis

05 maart 2019

17u27 0 Sint-Truiden Door de extreme droogte van vorige zomer, staat het grondwaterpeil in Limburg nog steeds heel laag. Dat kan op termijn gevolgen hebben voor de drinkwatervoorraad van de Limburgers. “We maken ons nu al zorgen voor 2019. We hebben een heel nat voorjaar én liefst ook een zomer met voldoende regen nodig” zegt professor hydraulica Patrick Willems van de KU Leuven.

Het spaarbekken in het Oost-Vlaamse Kluizen heeft nog 3 miljard liter water nodig heeft om een voldoende voorraad te hebben. Het toont nog maar eens aan dat aanhoudende droogteperiodes steeds meer druk zetten op de watervoorraad in Vlaanderen. Maar hoe zit het nu eigenlijk in Limburg? Schepen van landbouw in Sint-Truiden Hilde Vautmans (Open Vld):” We moeten ernstig nadenken over het waterbeleid in Limburg. Uit het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij uit februari bleek dat het grondwater overal, maar vooral in Limburg historisch laag staat. We moeten daarom met landbouwers, beleidsmakers én alle andere belanghebbenden samenzitten en nadenken over maatregelen waarmee we voldoende water kunnen opvangen. Het is daarbij belangrijk dat we kijken naar de mogelijkheid om ook in Limburg spaarbekkens aan te leggen”.

Wetenschappers ingeschakeld

Ook het provinciebestuur van Limburg blijft niet met de pakken zitten en heeft intussen wetenschappers ingeschakeld om te kijken hoe we onze watervoorraden in onze streek beter kunnen beschermen. Het onderzoek gebeurt onder leiding van professor hydraulica Patrick Willems van de KU Leuven: “ We kunnen bijvoorbeeld waterputten plaatsen aan onze woningen. Die vangen bij hevige regenval water op, zodat ze overstromingen tegen gaan. En gelijktijdig leggen we een voorraadje aan in geval van droogte. Het water is later perfect bruikbaar om bijvoorbeeld de tuin te sproeien. Ook bedrijven zullen meer aan recyclage van water moeten denken. Ze hebben niet allemaal zuiver drinkbaar water nodig voor hun productieproces, dus waarom afvalwater niet nog een tweede keer gebruiken?”

Water uit de koolmijn?

Het probleem in Limburg is bovendien niet overal even groot. In het zuiden houdt de lemen ondergrond het water veel langer vast, terwijl in het noorden er veel sneller een watertekort dreigt. “Water verplaatsen zou dan een oplossing kunnen zijn”, erkent de professor. “Maar we moeten uitzoeken of het kostenefficiënt is om het water helemaal van zuid naar noord Limburg te brengen. Het is toch vooral beter de natuurlijke bronnen aan te spreken. Een andere suggestie is het water uit onze voormalige mijngangen gebruiken, maar ook daar moeten we de haalbaarheid nog van onderzoeken.”

Niet panikeren

Bij De Watergroep panikeren ze echter nog niet: “In Limburg maken wij enkel gebruik van grondwater om er drinkwater van te maken. Als gevolg van het neerslagtekort van het voorbije jaar, zien we dat de grondwaterpeilen momenteel lager zijn dan normaal voor deze periode van het jaar. Dit betekent echter niet dat er onvoldoende grondwater beschikbaar is voor de drinkwaterproductie” zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep.