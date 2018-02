"Nog snel getankt op mijn kosten" VIER GEMASKERDE MANNEN BEROVEN TRUIENAAR VAN BMW AAN POMPSTATION TOON ROYACKERS

28 februari 2018

02u29 0 Sint-Truiden Kevin Hansoul uit Sint-Truiden is gisterennacht rond 3 uur overvallen aan het Esso tankstation, net over de taalgrens in Oreye (Oerle). Plots stormden vier gemaskerde mannen met wapens op hem af. Ze maakten eerst nog de tankbeurt af op zijn kosten en dan scheurden ze weg met zijn opvallend blauwe BMW M135I, die nieuw minstens 52.000 euro waard is.

"Ik had net mijn vrienden afgezet, waardoor ik dinsdagochtend helaas alleen in de wagen zat," doet Kevin zelf het verhaal. "Het viel me al op dat een Peugeot gedurende langere tijd achter mij aanreed. Toen ik in Oreye het Esso tankstation opdraaide, reed de wagen gewoon door. Ik stapte uit en had al een briefje van 50 euro in de automaat gestoken, om te kunnen tanken. Maar tot mijn verbazing maakte de Peugeot aan de nabijgelegen rotonde weer rechtsomkeer. De wagen stopte vlakbij en er sprongen vier mannen uit. Allemaal waren ze gemaskerd met een bivakmuts en zwaar bewapend, ik vermoed zelfs met mitraillettes. Ze hadden kogelvrije vesten aan en namen meteen de sleutels af. Eerst maakten ze nog rustig de tankbeurt af op mijn kosten. Maar ik besloot om mij absoluut niet te laten doen."





De koelbloedige Kevin deelde enkele rake klappen uit aan één van de boeven.





Bluts in portier

"Ik wilde hen niet zo maar mijn auto cadeau doen. Ik heb er hard voor gewerkt, en ik ben er dan ook ontzettend trots op. Maar één van de mannen riep dat ze mij dood moesten schieten. De man die ik klappen gegeven had, kon zich loswringen en ze sprongen in mijn auto. Ik heb nog snel een steen gegrepen, om daarmee op de voorruit te mikken. Zo hoopte ik dat die verbrijzeld raakte, en de daders niets meer konden zien. Helaas kwam de kei in het portier aan de passagierszijde terecht. Het moet wel een opvallende bluts zijn. Ik had niet verwacht dat ze het echt zouden doen, maar plots haalde één van die daders toch zijn machinepistool boven. Hij richtte en begon op mij te schieten. Als een gazel ben ik heen en weer gelopen, omdat ik vreesde dat het menens was."





De Peugeot én Kevins auto stoven weg over de Chaussée Romaine, in de richting van de E40. Daar kunnen ze zowel richting Brussel, als richting Luik gereden zijn. Opvallend: in de auto lag wel nog Kevins gsm, en daarmee moet 's ochtends nog verbinding gemaakt zijn met het internet in Antwerpen. Mogelijk is de gsm met één van de daders of de wagen dus daar terechtgekomen. De Truienaar werd naar huis gebracht door een voorbijganger, en deed aangifte bij de politie in Waremme.





Hij lanceerde gisteren ook een oproep op sociale media. Wie de Estorille blauwe BMW M135l, met zwarte velgen en nummerplaat 1 RVR 467 ergens opmerkt, neemt best snel contact op met de lokale politie.