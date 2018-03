'Missy Jane' treedt voor het eerst op in thuisstad 14 maart 2018

02u51 0

Overdag is hij kapper, in zijn vrije tijd treedt hij op als travestiet. Kenny Theunis (22) staat al twee jaar als 'Missy Jane' in de spotlights. Op 8 april brengt hij zijn eerste volledige show in zijn thuisstad. De show is al bijna uitverkocht.





De Truienaar heeft op de wekelijkse markt al een acte de présence gegeven. Met blonde pruik, rode lippen, make-up, lange zwarte jurk en hoge hakken trok Kenny rond om flyers uit te delen voor zijn eerste, eigen show. "Ik doe al twee jaar acts in shows in Amsterdam, Antwerpen en in Limburg, maar in mijn eigen home town is het er nog niet van gekomen. Ik zal toch met knikkende knieën in de zaal staan. Maar op het podium verdwijnen mijn zenuwen."





Missy Jane betreedt het podium op 8 april in zaal Panderosa. De show is nu al bijna uitverkocht. "De stad is duidelijk klaar voor iets nieuws", lacht Kenny. (LXB)