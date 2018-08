"Milieumatten? Er zijn er gewoonweg geen" ORGANISATIE BRUSTEM BRUIST GEBRUIKT ZEILEN EN EMMERS OM DORPSPLEIN VLEKVRIJ TE HOUDEN DIRK SELIS

11 augustus 2018

02u32 0 Sint-Truiden Vandaag blaast naar goede gewoonte de plaatselijke Sint-Christinafanfare de kermis in Brustem feestelijk in. De jongens en meisjes van Brustem Bruist zijn klaar voor drie dagen boordevol ambiance en feest op het nieuwe dorpsplein. De dorpelingen houden hun hart echter vast, beducht als ze zijn voor vetvlekken op de Portugese stenen.

"Er zijn geen milieumatten beschikbaar. Sterker nog, er zijn er gewoonweg geen", zegt Thomas Mees van de organisatie Brustem Bruist. "Wij proberen met emmers en oude tentzeilen de mogelijke schade zo veel als mogelijk te voorkomen."





"Gaan we matten onder de toog leggen of niet? Mannen, een omgestoten Cola kan geen kwaad, dat kan de aannemer er wel uit krijgen." Het zijn doorgaans niet de conversaties die men hoort bij de opbouw van een evenement. "Maar dat er geen vlekken zullen zijn, kunnen we het stadsbestuur niet garanderen. Dan moeten ze ons maar op een weiland plaats geven. Spijtig van de jarenlange traditie wel", besluit Thomas Mees.





De dorpsbewoners willen voorlopig niet officieel reageren, maar 'off the record' komen de tongen los. In Café De Drie Gezusters bijvoorbeeld. "Het is een prachtige steen, daar niet van, maar veel te delicaat voor een openbaar plein. De Grote Markt van Sint-Truiden ligt er ronduit smerig bij, het zou zeer spijtig zijn moest Brustem hetzelfde lot beschoren zijn", klinkt het.





Aankoopprocedure loopt nog

Ondertussen wordt op het stadhuis in Sint-Truiden door bevoegd schepen Bert Stippelmans (CD&V) de nodige uitleg gegeven. "Het klopt dat de procedure tot aankoop van de milieumatten nog loopt. We hopen daar eind januari mee klaar te zijn, ondertussen kunnen de mensen zicht behelpen met dekens, zeilen en emmers", aldus schepen Stippelmans. "Kijk, de keuze van de steen vloeit voort uit het Beeldkwaliteitsplan van de Stad Sint-Truiden. De architecten waren van mening dat we moesten gaan voor een doordachte materiaal- en meubilairkeuze dat het historische karakter van de binnenstad versterkt: ruwe blauwe hardsteen voor de trottoirs, Portugese kasseien voor de pleinen en mozaïeken voor de rijweg. In functie van toegankelijkheid zijn de overgangen trouwens drempelloos."





"Het doet mij pijn dat de oppositie nu beweert dat ik op kosten van de aannemer naar Portugal ben afgezakt. Ik ben nooit gegaan, wel een medewerker. Ik herinner me nog levendig dat de aannemer hier op het stadhuis arriveerde met de Portugese stenen in de koffer van zijn Porsche. We hebben toen met verschillende mensen op de parking voor het stadhuis de stenen beoordeeld. Om heel zeker te zijn stelde de aannemer voor om in Portugal te gaan zien, want daar lagen ze al. We zijn daar toen op ingegaan".