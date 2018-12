“Maandelijkse autoloterij is doorgestoken kaart”: Sp.a-raadslid haalt zwaar uit naar Shop&The City Dirk Selis

23 december 2018

16u22 5 Sint-Truiden Gemeenteraadslid Eddy El Herbouti (sp.a) heeft dit weekend in de krant De Morgen uitgehaald naar middenstandsorganisatie Shop&The City. Het concept waarbij er maandelijks een auto verloot wordt, is volgens hem doorgestoken kaart. Zware aantijgingen, die door Shop&The City ontkend worden.

“De Shop&The City-kaart, een digitale klantenkaart waarmee je elke maand een prijs kan winnen — waaronder een auto — is doorgestoken kaart”, aldus El Herbouti. “Vorig jaar kon ik al op voorhand voorspellen in welke zaak een klant die auto zou winnen — steevast een zaak waarvan de uitbater zich kritisch uitgelaten had over het stadsbestuur. Maar het kan natuurlijk niet dat een handelaar die uithaalt naar het beleid, gesust wordt met het winnende lot. Ik hoop dan ook dat dit in de toekomst opnieuw eerlijk kan verlopen, want uiteindelijk is het principe wel goede promotie voor onze stad.”

Marijn Ghys, manager van Shop&The City, ontkent de aantijgingen met klem. “Als middenstandsorganisatie zijn we er voor elke shopper en elke handelszaak in de stad”, zegt hij. “Wij weerleggen deze beweringen dan ook volledig. De software die gebruikt wordt bij de autoloting is van CCVlab, een dochtervennootschap van een beursgenoteerd bedrijf dat in verschillende landen actief is voor betaaloplossingen. En deze software is identiek aan software die in vele andere steden in België en Nederland gebruikt wordt.”

“De trekking van de winnaar gebeurt via dit computersysteem, dat op basis van onafhankelijke algoritmes werkt”, vervolgt Ghys. “Bovendien zit er nog een bijkomende menselijke controle op de technologie. Elke loting vindt immers plaats in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder, die alles officieel vaststelt. Wij staan voor honderd procent transparantie. Als de heer El Herbouti twijfelt over de onpartijdigheid van het systeem, dan nodigen wij hem graag uit om de loting een volgende keer zelf bij te wonen.”

“Ondertussen gaan wij natuurlijk gewoon voort met dit klantenkaartsysteem, dat nog steeds met veel enthousiasme onthaald wordt en heel wat shoppers aan ons winkelcentrum verbindt. Mede dankzij dit systeem is Sint-Truiden de derde grootste winkelstad van Limburg en zullen we deze positie in de toekomst verder kunnen versterken”, besluit Ghys.