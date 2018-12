“Lichtjes in het park” Stad Sint-Truiden doet een oproep voor warme kinderkledij: laat kinderen niet in de kou staan! DSS

10 december 2018

13u18 0 Sint-Truiden Op zaterdag 22 december 2018, van 19 uur tot 22 uur, organiseert het stadsbestuur in het stadspark, rond de vijvers en de kiosk, het gezellige gezinsevent “Lichtjes in het park”.

Je die zaterdag samen met je gezin je warmste wensen komen uiten en ze laten drijven op een lichtgevende ballon in de vijvers. Je kan genieten van de honderden lichtjes, hartige hapjes, acapella kerstgezangen, vuuranimatie, de kisok die omgetoverd wordt tot een gezellige zithoek.

Het stadsbestuur wil tijdens “Lichtjes in het park” ook aandacht schenken aan alle kinderen en gezinnen die het financieel moeilijker hebben en lanceert een oproep aan alle inwoners van Sint-Truiden om warme kinderkledij (zoals jassen, mutsen, sjaals, handschoenen) in te zamelen.

Jassenboom

Hilde Vautmans, schepen van Jeugd, : “ Helaas zijn er ook in onze stad, gezinnen die de eindjes niet aan mekaar kunnen knopen en er niet voor kunnen zorgen dat hun kindjes deze winter warm gekleed zijn. Voor hen willen we als stadsbestuur een extra inspanning doen en de inwoners van Sint-Truiden mobiliseren om massaal warme kinderkleding mee naar het event te brengen. We willen deze winter geen enkel kind in de kou laten staan. Kom dus allemaal je kinderkledij die je niet meer gebruikt aan onze jassenboom in het park hangen”.

De ingezamelde kledij zal na het evenement worden geschonken aan diverse organisaties in Sint-Truiden die zich bezig houden met het helpen van kansarme gezinnen.

De toegang tot het event is gratis. Opgelet: bij slecht weer kan het evenement om praktische redenen niet plaatsvinden.