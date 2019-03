Leerlingen HASP-O uit Zepperen winnen prijs voor nieuwe speelplaats: Asfalt eruit, gras en bomen erin! Dirk Selis

12 maart 2019

14u18 0 Sint-Truiden Met Operatie Perforatie zetten Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin het afgelopen jaar iedereen aan om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen. Vandaag beloont Aquafin de 11 beste projecten met een budget om hun plannen uit te voeren. HASP-O, een middelbare school uit Zepperen, is bij de gelukkige winnaars. Zij mochten vandaag hun prijs in ontvangst nemen op het Congres Publieke Ruimte in Gent.

Op de deadline, eind oktober 2018, werden er 87 projecten ingediend om kans te maken op de ‘Aquafinprijs’, een budget van 100.000 euro, te verdelen over meerdere projecten. Meer dan de helft van de projecten werd ingezonden voor of door scholen, waar de speelplaatsen vaak nog blijken te bestaan uit een grote grijze oppervlakte. “Een deskundige jury koos voor de best onderbouwde en uitgewerkte dossiers, die tegelijk de meeste kans op een goede uitvoering bieden,” zegt Danny Baeten van Aquafin. “Ook de mate van participatie binnen een project, heeft in sommige gevallen de doorslag gegeven. Zo werd het project van HASP-O in Zepperen ingediend door een groepje laatstejaarsleerlingen die de ontharding van hun speelplaats als eindwerk kozen”.

Klimaat

Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Opnieuw meer ruimte geven aan water en natuur, ook in de stad, dat willen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin bereiken met Operatie Perforatie. “Door het veranderende klimaat kunnen we ons in de toekomst aan nog meer hevige buien en lange droogteperiodes verwachten,” zegt Danny Baeten van Aquafin. “Als het regenwater de kans krijgt om in de bodem te sijpelen, veroorzaakt het geen overlast en vult het de grondwatertafel aan.”

Asfalt eruit, gras en bomen erin!

Een groepje laatstejaars lanceerde in het kader van hun eindwerk het idee om een deel van de speelplaats op te breken en in te richten met groen. Allemaal met toestemming van de school uiteraard. “Het gaat om een oppervlakte van 1385m² die nu gebruikt wordt als voetbal- en volleybalveld”, vertelt Maxine Vanbrabant van VZW Sint-Aloysius Zepperen. “Deze speelplaats bestaat nu uit asfalt en dit willen we graag vervangen door gras of waterdoorlatende klinkers zodat het water beter kan insijpelen. Daarnaast kiezen we voor de aanplanting van inheemse struiken en bomen. Omdat we in het hartje van Haspengouw liggen, willen we zeker enkele fruitbomen op het domein van onze school planten. Zo maken we van onze speelplaats een levende tuin die wilde bijen, vlinders en andere insecten aantrekt. Door de interactie met de achterliggende gracht en het bos, moet het zeker lukken om meer biodiversiteit in de schoolomgeving brengen. Het financieel duwtje dat we met de Aquafinprijs krijgen, is erg welkom!”