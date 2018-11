“Laat je jaarlijks op diabetes testen” Op Wereld Diabetesdag 2018 organiseert het Sint-Trudoziekenhuis een interactieve wandeling voor jong en oud DSS

13 november 2018

20u12 0 Sint-Truiden Wereld Diabetesdag staat dit jaar in het teken van ‘Diabetes en het gezin’. Het diabetesteam van het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden organiseert daarom met de regionale afdeling van de Diabetes Liga een interactieve wandeling voor patiënten en hun familie in het stadspark in Sint-Truiden.

“De impact van diabetes op het hele gezin wordt sterk onderschat”, zegt Denise Vanmuysen, voorzitster van de lokale Diabetes Liga. “Het is niet steeds makkelijk om met een diabetespatiënt te leven, ook de naaste omgeving wordt immers dagelijks geconfronteerd met de beslommeringen van deze ziekte”. Dr. Jacobs Chantal, endocrinoloog van het Sint-Trudoziekenhuis vult aan: “We weten ondertussen allemaal dat diabetes een ziekte is, en met name type 2, die steeds meer voorkomt. Als je dit uitdrukt als 400.000 Vlaamse gezinnen die met diabetes leven, werpt dit wel een ander licht op de zaak. Daarom leek het ons leuk idee om zowel patiënten als hun familie en vrienden uit te nodigen voor geanimeerde, interactieve wandeling in het stadspark. Diabetes krijgt zo meer een ‘gezicht’, als een ziekte die gedragen wordt door de patiënten én hun naasten”, vult dr. Valère Puts aan.

Bewegen

“Het is belangrijk dat mensen boven de veertig zich jaarlijks laten testen op diabetes. Een vroege diagnose van Type 2 kan veel onheil voorkomen. De kans op hart- en vaatziekten schuilt immers om de hoek. Preventief raad ik aan om veel te bewegen. Wie niet meteen zin heeft om te sporten kan zich altijd toeleggen op wandelen of fietsen. Het helpt allemaal een beetje in de strijd tegen deze niet te onderschatten ziekte”, zegt dr. Sophie Neven.