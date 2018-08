"Kasteel Terbiest steeds verder in verval" OPPOSITIE WIL DAT STAD DOMEIN AANKOOPT DIRK SELIS

01 augustus 2018

02u39 0 Sint-Truiden Het kasteel op domein Terbiest geraakt steeds verder in verval. Oppositieleider Ludwig Vandehove (sp.a) wil dat de stad zo snel mogelijk overgaat tot de aankoop van het domein om zo de projectontwikkelaars af te houden en het domein met kasteel aan de Truie-naren terug te geven.

Terbiest is een oude heerlijkheid, reeds vermeld in de 13de eeuw. Het was Christoffel de Blocquerie die in 1627 het waterkasteel, dat in kern nog aanwezig is in het huidige kasteel, liet bouwen.





In 1949 werd het goed door de Belgische staat aangekocht. In de loop der jaren werden er verschillende scholen ondergebracht met als laatste in 1992 de Hotelschool van Hasselt. Het succes was eerst enorm, maar later liepen de leerlingenaantallen stelselmatig terug.





In juli 2014 sloot de hotelschool er definitief haar deuren en plots werd het akelig stil in het kasteel en op haar domein. Een tiental verenigingen vond er evenwel een leuke uitvalsbasis waardoor het domein toch een maatschappelijke en sociale functie behield. Nu de verkoop van het ganse domein door het GO! in de lucht hangt, staat de toekomst van de huisvesting van deze verenigingen op de tocht. Welke bouwpromotor ligt wakker van de toekomst van de plaatselijke boogschutters en de lokale vissersvereniging? Tenzij de stad Sint-Truiden het zou kopen en de verenigingen er verder onderdak geeft. Ook het kasteel geraakt steeds meer in verval.





"Het domein en kasteel liggen er inderdaad al veel te lang verlaten bij", zegt GO! woordvoerder Nathalie Jennes. "Maar er is in dit dossier al een tijd niets meer gebeurd. Het GO! heeft beslist een klein deel van het domein te blijven gebruiken voor onderwijsdoeleinden en het overige op de markt te verkopen. Welk deel is nog in onderzoek. We begrijpen de bezorgdheden van de verenigingen en uiteraard houden we daar rekening mee", klinkt het vaag.





Volgens burgemeester Veerle Heeren (CD&V) nam het GO! twee jaar geleden al contact op met het stadsbestuur met de vraag wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor het ganse domein.





Beschermd dorpsgezicht

"Wij hebben een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor de site", verduidelijkt de burgemeester. "Maar het biedt ruimtelijk heel wat mogelijkheden, met het beschermd dorpsgezicht van het kasteel, een park en zelfs een kapel. De aankoop van de hele site door de stad is niet aan de orde, maar wij willen er wel voor zorgen dat de site optimaal kan worden ingevuld", besluit Heeren.





Oppositieleider Ludwig Vandehove (sp.a) zegt verder nog : "Het domein Terbiest is een te belangrijke groene long in Sint-Truiden." De stad moet investeren in groene ruimte met aandacht voor mensen en verenigingen in plaats van ze volledig met stenen dicht te bouwen. Ook het kasteel is te mooi om het zomaar te laten verloederen."