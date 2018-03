"Kaartenhuisje dreigde in te storten" 25 JAAR CEL GEVRAAGD VOOR MAN (54) DIE MINNARES VERMOORDDE BIRGER VANDAEL

17 maart 2018

02u44 0 Sint-Truiden Hij leek een brave huisvader, maar in realiteit had hij een leven vol minnaressen. Tielt-Wingenaar Jan R. (54) hield zelfs zijn vrouw aan het lijntje met leugens en bedrog. De Truiense Mia Verschueren (52) kreeg na een leven vol tegenslagen net té veel hoop op een toekomst met hem. Dat bekocht ze met haar leven.

Gisteren werd Jan R. door de correctionele rechtbank van Hasselt verhoord. "Er was afgesproken dat ik die 17de februari 2015 bij haar zou intrekken, maar eigenlijk wou ik dat niet. Ik probeerde haar te overtuigen door te zeggen dat ik niet zonder mijn kinderen kon, maar zij bleef protesteren. Op een zeker moment besloot ik om naar huis te gaan, waarop zij kwaad recht sprong, een fles wijn nam en mijn familie beledigde. Daar sloegen de stoppen door. Ik heb haar bij haar nek genomen, nam de fles en sloeg. Er was overal bloed. Ik zocht nog naar een hartslag, maar er zat geen leven meer in haar. Daarna ben ik in paniek geslagen en heb ik alles gedaan om het op een ongeluk te laten lijken. De brand heb ik niet bewust veroorzaakt."





Brief van Mia

Eerder op het proces was al duidelijk geworden dat de man zijn dubbelleven nauwkeurig uitgestippeld had. Dat werd nog eens extra benadrukt door raadsman Bart Verbelen, advocaat van de burgerlijke partij. Die las een brief voor van Mia, die ze schreef aan de vrouw van Jan. "Ik ben al sinds 1 februari 2009 Jans vriendin. We hebben elkaar online ontmoet en zien elkaar minstens twee keer per week. Jan wou bij mij komen wonen als zijn zonen achttien zouden zijn, maar hij blijft blijkbaar liever van twee walletjes eten", klonk het in de rechtszaal. De brief zou nooit zijn bestemming bereiken.





Morele schadevergoeding

Naar eigen zeggen had Jan het heel zwaar met wat hij heeft gedaan. "Ik had eerlijk moeten zijn, zoals ik aan mijn kinderen ook altijd vraag." Raadsman Verbelen onderstreepte al zijn leugens: "Hij loog tegen zijn veroveringen over prostaatkanker, verzon erectieproblemen en ontkent de brand." Hij vroeg dan ook aan de beklaagde om "eindelijk zijn verantwoordelijkheid te nemen", en wees naar de zoon van het slachtoffer, die ook slachtoffer is. Na de feiten kreeg hij van zijn moeder nog een sms. "Ik heb hem laten gaan", aldus Mia. Maar de zender van het berichtje was Jan zelf. Voor hem vraagt Verbelen een morele schadevergoeding van 20.000 euro. "Ik denk dat je nooit zal beseffen wat je mama hebt aangedaan. Dat kan je niet", zei de zoon zelf nog. Voor de moord met voorbedachten rade en de opzettelijke brandstichting werd een celstraf van 25 jaar gevraagd.





Volgens meester Michiel Van Kelecom, advocaat van de beklaagde, is er nochtans geen sprake van voorbedachtheid. "Jan had wel degelijk een plan, maar dat was niet om Mia te vermoorden." De burgerlijke partij vraagt om de morele schadevergoeding terug te schroeven naar 10.000 euro en de celstraf te herleiden.





"Sorry"

Jan zelf had het laatste woord. "Ik weet dat een 'sorry' de pijn niet kan verzachten. Ik besef dat ik fouten heb gemaakt en zal ervoor boeten."





Welke straf Jan R. boven het hoofd hangt, wordt pas op 20 april beslist.