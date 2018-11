“Is het wel zo dat studenten niet meer kunnen spellen?” Eerste Sinterklaasdictee polst naar de taalvaardigheid van de Limburger Dirk Selis

16 november 2018

15u25 0 Sint-Truiden “Met hoeveel o’s schrijft een Limburger Hooooooond?” Het is een flauw grapje van over de provinciegrenzen, maar hoe zit het nu werkelijk met de kennis van het Groene Boekje van de Limburger. TVL en Hogeschool PXL nemen de proef op de som en organiseren op 6 december een eerste Sinterklaasdictee in de statige Academiezaal van Sint-Truiden.

“Elk jaar horen we bij de start van het academiejaar dat het instroomniveau van de studenten daalt, dat ze niet meer taalvaardig zijn, dat ze niet meer kunnen spellen. Hogeschool PXL wil voor eens voor altijd de proef op de som nemen: is het wel zo dat studenten niet meer kunnen spellen?” zegt departementshoofd PXL-Media & Tourism Veerle Schuyten.

TVL

“Samen met TVL slaan we de handen in elkaar en zetten we een uniek experiment op. We organiseren een vergelijkend dictee tussen studenten en niet-studenten. Het dictee wordt live uitgezonden op 6 december 2018 vanaf 20u.00 vanuit de Academiezaal in Sint-Truiden. Vijftien studenten uit onze hogeschool, vijftien ‘gewone’ Limburgers en vijftien bekende Limburgers kruisen met elkaar de degens. Limburgers die willen meedoen kunnen zich via de website van TVL inschrijven. Ook de bekendere Limburgers met een mix uit de politieke wereld, media en zakenwereld zullen meedoen. Al is daar wel enige koudwatervrees.” vertelt Schuyten.

Rick de Leeuw

Het dictee wordt geschreven door Rick de Leeuw. Hij zal het ook voorlezen “Het dictee gaat vooral bedoeld zijn als een enthousiasmerende viering van de taal. Pittig voor sommigen, uitdagend voor anderen en hopelijk vrolijkstemmend voor iedereen. We gebruiken taal elke dag; thuis, op het werk, in het stadion, op de smartphone en in bed. En of ze nu grof wordt aangewend of subtiel, eloquent of stenografisch, bitsig of vleiend, taal is het voertuig van onze communicatie, en daar begint alles mee.” vertelt Rick de Leeuw

Streng maar rechtvaardig

De Truiense succesauteur Toni Coppers zal de jury voorzitten, die verder bestaat uit TVL-anker Veerle Verheyen, opleidingshoofd Journalistiek PXL Mark Coenen, journaliste Sue Somers en jeugdauteur Luc Hanegreefs. “Ik heb geen seconde moeten nadenken over het voorstel om voorzitter van de jury te zijn. Met zo’n dictee wijs je op een speelse manier op het belang van een goeie spelling. Mooi toch van TVL om dit integraal te willen uitzenden? Bovendien vindt het plaats in die schitterende Academiezaal in mijn geboortestad, de zaal waar ik een goed jaar geleden tot ereburger werd benoemd. Eerlijk waar, ik kijk er naar uit als een kind dat wacht op een cadeautje van de Sint. En wat dat juryvoorzitterschap betreft: ik gok op “streng maar rechtvaardig” zegt Toni Coppers