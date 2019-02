“Inschrijvingsgeld voor Jong STVV wordt steeds hoger” sp.a wil inschrijvingsgeld voor voetbalclubs verlagen Dirk Selis

25 februari 2019

19u48 0 Sint-Truiden Ouders kreunen meer en meer onder de steeds sneller stijgende inschrijfgelden. Bedragen kunnen gaan van 260 euro tot 460 euro per jaar per kind. En daarin zitten nog niet eens de verplaatsingskosten en vaak zelfs niet de wedstrijdkleding in . “We vragen aan de schepen van sport een actief beleid dat de clubs aanmaant om hun sport betaalbaar te houden” vraagt gemeenteraadslid Erwin Vaes (s.pa) vandaag op de Truiense gemeenteraad.

“Ouders signaleren mij dat het erg moeilijk wordt om hun kind zijn favoriete sport te laten beoefenen, sommigen kunnen niet anders dan het inschrijvingsgeld in schijven te betalen. En voor elke ouder die worstelt met het inschrijvingsgeld zijn er velen voor wiens kinderen voetbal gewoonweg geen mogelijkheid meer is, ook niet bij de ploegen uit provinciale reeksen. Daartegenover staat dat de premies voor de spelers van de eerste ploeg steeds hoger liggen én dat de stad Sint-Truiden met belastinggeld de ploegen ondersteunt, net omdat ze –terecht- vindt dat voetbal in de breedte voor iedereen toegankelijk moet zijn.”

Voetbalmama Els

Voetbalmama Els Vanherwegen vindt dat het gemeenteraadslid een punt heeft: “ Mijn zoontje Dystan voetbalt bij Jong STVV met de U8 en daar moest ik dit jaar toch een 260 euro voor neer tellen. Zijn outfit had hij al van het jaar voordien. Oké, daar zit wel de verzekering in en een Binkiepas, maar toch. Mijn andere zoon speelt handbal en ook daar lonkt elke jaar het inschrijvingsgeld. Mijn vriendin is een alleenstaande moeder en voor haar is dat werkelijk een struikelblok. Het mag allemaal wat minder kosten. Zolang mijn jongen maar plezier beleeft”.

UITPAS

“Een nieuwe regeling dringt zich op. Het inschrijvingsgeld voor voetbalclubs op provinciaal niveau moet lager,” zegt Erwin. “ We verwachten van de stad Sint-Truiden een actief beleid om sport betaalbaar te houden. Ieder kind heeft recht op sport zonder financiële pijn” besluit gemeenteraadslid Erwin Vaes. Schepen van sport Jurgen Reniers heeft oren naar de bekommernis van het gemeenteraadslid: “ We gaan onze UITPAS veralgemenen van eigen stadsaanbod naar het verenigingsleven. Hierdoor krijgen mensen die dat nodig hebben naast een spaar-en voordelenprogramma ook een automatische korting tot 80%”.