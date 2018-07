"In het Cosmocafé breng ik de wereld naar Sint-Truiden" 26 juli 2018

Ook een topkunstenaar moet af en toe kunnen uitblazen. Koen Vanmechelen komt tussen twee internationale expo's in tot rust in het Truiens Cosmocafé.





Voor Koen Vanmechelen gaat het hard. De hedendaagse kunstenaar met internationaal aanzien begon zijn carrière in de vroege jaren negentig en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest prominente hedendaagse kunstenaars in België. Koen Vanmechelen is vooral bekend van zijn The Cosmopolitan Chicken Project of (CCP). In zijn grensverleggende werk staat bioculturele diversiteit centraal. Rond dit thema werkte Vanmechelen de afgelopen tien jaar samen met wetenschappers uit verschillende disciplines. Koen reist dan ook de wereldbol rond en ontmoet er de groten der aarde. Maar ook internationale kunstenaars hebben een hobby. Om tot rust te komen is Koen samen met Pascal Vossius cafébaas van het hippe Cosmocafé op de Groenmarkt. "Ik ben in Sint-Truiden geboren en getogen en kom op deze plek tot rust. Tussen de expo in New York en de biënnale in Venetië zak ik af naar het Cosmocafé. Tappen laat ik aan andere mensen over, maar samen praten en filosoferen met de stamgasten gaat mij goed af", glimlacht 'cafébaas' Koen. (DSS)